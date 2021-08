Mi Anses: con tu DNI, consultá si cobrás los 3 beneficios de agosto

Dichos beneficiarios son los que perciben la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) que durante este mes podrán acceder a un plus de $7.000, a otro de entre $6.000 y $12.000 pesos, más los haberes correspondientes del mes.

1. Bono extra de 7.000 pesos

Para cobrar el extra de 7.000 pesos, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) debieron presentar en Mi Anses una Declaración Jurada (DDJJ) en junio.

Se trata de la presentación de la Libreta de Asignación Universal que, por la emergencia sanitaria, fue reemplazada por una Declaración Jurada que se podrá entregar en forma online, a través de un celular o computadora con internet.

En el caso de presentarla en agosto, el plus de 7.000 pesos se cobraría a los 60 días, es decir en el mes de octubre.

Los beneficarios tienen tiempo de presentar la DDJJ hasta el 31 de diciembre de 2021.

Cómo presentar la DDJJ y cobrar el extra de 7000 pesos

Por la computadora o celular:

Ir a Mi Anses, con CUIL y Clave de Seguridad Social.

Ir a la pestaña "Hijas e hijos"

Luego Declaración Jurada Libreta AUH 2020

Fecha de cobro del bono de 7000 pesos de Anses

Para conocer la fecha exacta de cobro se podrá consultar en la Atención Virtual de Anses. Además se podrá corroborar el monto total del extra.

Cómo ingresar a la Atención Virtual de Anses: