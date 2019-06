"Mi mamá me dijo antes de morir que mi verdadero padre era un cura"

A fines de 2018, el actor había compartido en sus redes sociales que es gay. Desde entonces, fue abriendo (de a poco) cada vez más detalles de su vida privada con sus seguidores. "Aceptar mi identidad me sanó el alma”, reza el titular del semanario, que comenzaron a desglosar en Nosotros a la Mañana, programa en el que trabaja su hermano, Tomás Dente (40). Entonces, debatieron sobre la fuerte e inédita confesión de Fernando, quien declaró: "Antes de morir, mamá me reveló que soy hijo de un cura".

Movilizado por el testimonio que hizo público el actor, Tomás fue contundente al momento de sostener que no dará detalles familiares al respecto: "Los límites los pone uno. Somos 4 hermanos y voy a bancar incondicionalmente las decisiones de mis hermanos. Si Fer tuvo la necesidad de contar parte de su retrospectiva, es lícito. Yo no voy a decir nada al respecto. De ninguna manera. Eso le tienen que preguntar a él. Él hace la declaración”, comenzó diciendo Dente, con la voz entrecortada.

Revista Gente Fer Dente.jpeg

Luego, redondeó: “Estamos en una tele muy autorreferencial, en la cual los periodistas nos ponemos en el centro de la escena y contamos cuestiones privadas. Cada uno que haga lo que quiera, pero yo no me voy a subir a este juego. No voy a revelar ningún detalle íntimo de la vida de mi familia, ni de las personas que hoy no están. Mi mamá y mi papá se murieron, y no tienen la posibilidad de aclarar nada ni de defenderse. Para mí es un tema cerrado”.