Mateo Díaz, de excelente temporada en el club Fuenlabrada, que milita en la segunda división del baloncesto español, vive su primera experiencia con la Selección Argentina, en el marco de la primera ventana FIBA de partidos clasificatorios de cara a la cita mundialista en Qatar.

En diálogo con el departamento de prensa de la Confederación Argentina de Básquet, Mateo resaltó sobre su primera convocatoria al seleccionado mayor: “Estoy muy contento y aprovechando cada segundo, disfrutando de estar con compañeros que ya conocía de antes y con los nuevos también. No me esperaba la citación, pero estoy feliz”.

Consultado sobre si sentía ansiedad o nerviosismo ante su posible estreno en la Selección absoluta, expresó: “No mucho, porque sé lo que esperaba este momento y estoy preparado para disfrutarlo”. Luego agregó: “Es una motivación extra estar del lado de los mejores jugadores de Argentina y competir al máximo, porque creo que eso los va a hacer mejores a ellos y a mí también. Esa es la filosofía”.

En el cierre, el gualeguaychuense de 23 años afirmó: “Mi objetivo es mejorar todos los días y ayudar al máximo a ganar”.

La Selección Argentina inicia este jueves -desde las 20.10- su camino en los clasificatorios al Mundial Qatar 2027, frente a Cuba, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. El partido se podrá ver en vivo por TyC Sports o DSports.