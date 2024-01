Daniel Serorena

Si la llamamos por su nombre, Mía Feeney podría no decirle nada a ningún carnavalero. Pero si agregamos su apellido materno, Peverelli, las piezas del rompecabezas se empiezan a acomodar solas.

Mía es hija de Erna Peverelli, histórica pasista y referente de O’Bahía y nieta de la querida y recordada Anita Gelós, a quien homenajea este año la comparsa del Club de Pescadores con el tema “Vuela”.

Si bien nació, se crío y creció entre trajes, plumas y espaldares, Mía no siempre fue parte de la comparsa como integrante, aunque pocas veces faltó a un desfile, a excepción del verano pasado que la encontró en un intercambio de estudios en la fría Canadá. Siempre Mía estuvo presente, pero este año, el llamado de Fabián Scovenna para personificar a su abuela, fue algo distinto.

“Fue muy complicado todo el proceso de ponerme en la piel de mi abuela para representarla en la comparsa. Busqué ponerme al nivel que requería la idea de Fabián y el proyecto que él diseñó para homenajearla y una vez que pisé la pasarela, fue muy emocionante, muy conmovedor. La primera noche terminé llorando de emoción porque fui tomando conciencia de lo que representa Anita en nuestra comparsa y en nuestro carnaval. Encontré mucha complicidad en la gente, no solamente en la de mi comparsa, sino de todo el Carnaval”, expresó Mía cuando quiso explicar lo que representa ponerse en la piel de Anita.

Fotos: @damian_caceres

Mía volvió a estar en el lugar del integrante y no fue fácil hacerlo, porque según cuenta, “siempre me gustó estar del otro lado, del lado de acompañar a los chicos y de poder ayudar en lo que me pidan. Esta vez fue especial, costó mucho dar ese salto, pero estoy contentísima de haberlo podido hacer. Represento a mi abuela como todos la conocimos en el Carnaval, con un espíritu joven, con su gracia y con su entusiasmo”.

Sobre la reacción del público, Mía graficó que “es increíble la reacción de la gente, sobre todo la gente que la conoció a mi abuela y me dice que le gustó el detalle de los collares de perlas que ella siempre usaba y algún otro detalle. Es emocionante saber que la gente del Carnaval la quería tanto a Anita, me emociono cuando veo a la gente conocida, en el sector de O’Bahía es muy particular y en el momento que subo al globo es quizá el más movilizante. Pero la reacción de la gente es hermosa, siento que hay mucho cariño y mucho respeto a la vez”.

Sobre la reacción de los integrantes de otras comparsas, expresó que “me sorprendió lo bien que fue tomado este homenaje que O’Bahía hace a la figura de Anita. Las devoluciones son hermosas, me impactó mucho cuando hable con Sabina Lucardi, una de las cantantes de Papelitos y es mi amiga, tenemos la misma edad y me dijo algo que me emocionó mucho, porque la conoció a mi abuela y sabe lo que representa para mí estar en este personaje. La gente que sabe lo que representó Anita para el Carnaval de Gualeguaychú, no solamente para O’Bahía, me ha hecho emocionar mucho con sus mensajes o con sus charlas”.

Fotos: @damian_caceres

Finalmente, Mía agradeció a “todos los que nos han hecho llegar su mensaje, no solo a mí, también a Cristian Treves, que es mi compañero en este desfile y también ha realizado un trabajo increíble. Estamos muy felices de lo que pudimos lograr, tenemos mucho carnaval por delante, así que seguiremos dando lo mejor de nosotros para que el homenaje a Anita sea como ella se lo merece”.