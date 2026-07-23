Las manifestaciones públicas y el rechazo reiterado de Mia Khalifa hacia la Selección Argentina durante el Mundial 2026 marcaron uno de los capítulos más comentados en redes sociales y medios internacionales. La ex actriz pornográfica, convertida en celebridad de Internet, utilizó su influencia en plataformas digitales para expresar, partido tras partido, su deseo de ver caer al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El primer episodio de esta serie de declaraciones surgió tras la victoria de Argentina sobre Egipto en octavos de final. En el contexto de una polémica arbitral, Khalifa publicó: “Ahora sí que soy una egipcia más”. El mensaje, breve y contundente, se viralizó rápidamente, en sintonía con la oleada de comentarios que cuestionaban fallos del árbitro en aquel encuentro.

La tendencia no fue circunstancial. En el compromiso ante Inglaterra, Khalifa apostó abiertamente contra la Selección argentina Su predicción, un triunfo inglés por 3 a 2, no se cumplió. Argentina ganó 2 a 1 gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y la influencer no dudó en mostrar su malestar por la pérdida económica.

En sus redes sociales dejó clara su postura: prefería que “el menor de dos imperios malignos derrotara al otro”. Equiparó el dilema de elegir a quién alentar en ese partido con votar en las elecciones de 2024: “Oscuro. Sin esperanza. Triste. Aun así, prefiero ver a Inglaterra enfrentarse a España en Nueva York antes que ver a Messi en este Mundial un minuto más”.

La posición de Khalifa contra Argentina no respondía, según sus propias palabras, a una preferencia futbolística convencional. “No critico por ser fan de Ronaldo ni de ningún jugador en particular. Lo hago por lo que considero el juego sucio del equipo argentino. Prefiero una superpotencia colonial avanzando en el torneo antes que estos ‘guerreros del VAR’”, argumentó, profundizando la controversia.

La influencer reforzó su postura con gestos calculados en la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. En un video publicado en sus redes, se la veía primero con una camiseta de España, que luego cambiaba por una remera con la inscripción “I Love Paris”. La frase que acompañó las imágenes —“Just know I was prepared to root against Argentina no matter what today”, “”Solo sepan que estaba preparada para alentar contra Argentina sin importar qué pase hoy“.— dejó en claro su postura.

Ya durante la final, Khalifa no solo reiteró sus comentarios negativos, sino que expuso públicamente una apuesta de un millón de dólares a favor de España. La victoria del equipo europeo en Nueva Jersey le permitió obtener una ganancia cercana a los 650.000 dólares, cifra que mostró con orgullo entre sus seguidores.

La expresión “VARgentina”, utilizada por Khalifa para describir al equipo comandado por Messi, se popularizó en las redes y fue interpretada como una acusación de supuestos favores arbitrales. El término se sumó a una serie de mensajes y memes que circularon en Internet, alimentando la polémica y dividiendo opiniones, de los cuales ella también se hizo eco. También se burló de la expulsión de Enzo Fernández en el choque decisivo, sumando una nueva provocación.

Mia Khalifa se filmó festejando la victoria de España al ritmo de "La Perla", generando así un revuelo en redes (TikTok)

Mientras tanto, otras figuras públicas se vieron involucradas indirectamente. Rosalía, por ejemplo, pidió disculpas a los argentinos después de que Khalifa utilizara una de sus canciones en un video provocador difundido tras la final. La artista española aclaró que solo compartió el contenido por el uso de su música, manifestando su aprecio por el público argentino.

Detrás de la viralización de sus opiniones y apuestas en el Mundial 2026, la trayectoria de Mia Khalifa está marcada por episodios de alto impacto mediático. Nacida el 10 de febrero de 1993 en Beirut, capital de Líbano, en el seno de una familia cristiana oriental, debió emigrar junto a sus padres a Maryland, Estados Unidos, en 2001.

El salto a la fama llegó en octubre de 2014, cuando debutó en la industria pornográfica. En solo dos meses, se convirtió en la actriz más popular en un sitio web, un fenómeno que atrajo la atención global. Sin embargo, ese mismo éxito le valió amenazas de muerte por parte de ISIS, luego de protagonizar una escena sexual utilizando el hiyab, prenda sagrada en el islam.

En 2016, en pleno reconocimiento mediático, decidió abandonar la industria del entretenimiento para adultos, criticando abiertamente su funcionamiento y advirtiendo a otras jóvenes sobre los riesgos y consecuencias de ese tipo de exposición. Desde entonces, canalizó su popularidad hacia la opinión pública y la militancia en redes sociales.

En 2023, manifestó públicamente su apoyo a Hamas tras un ataque terrorista a Israel, sumando otro capítulo polémico a su historial. Esta faceta, sumada a las amenazas recibidas por parte de ISIS, le dio incluso más notoriedad como figura mediática.

Mia Khalifa negó los rumores de romance con Julián Álvarez

En 2024 tuvo su primer vínculo con la selección argentina, los periódicos The Sun de Inglaterra, A Bola de Portugal, Il Messaggero de Italia e incluso el portal de España Ok Diario sorprendieron al difundir las versiones de que la actriz habría comenzado una relación sentimental con Julián Álvarez. Pero todo fue rápidamente desmentido por ella misma: “Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre”, sentenció en referencia a la diferencia de edad con el delantero cordobés.

Durante el Mundial 2026, Khalifa utilizó su influencia y su experiencia en el manejo de la atención pública para posicionarse como una de las voces más críticas contra la Selección argentina. Las apuestas millonarias, las publicaciones virales y las acusaciones de “juego sucio” formaron parte de una estrategia de exposición que, más allá del resultado deportivo, le permitió mantenerse en el centro del debate digital.