Mica Viciconte respondió a la acusación por supuestos gritos a las hijas de Nicole y Cubero

No ajena a la fuerte denuncia, Viciconte abordó el tema con seriedad en nota con Intrusos y desestimó por completo tener actitudes hostiles con las menores: "Me molestó un poco la denuncia de que soy agresiva. No soy una persona que se maneja así en la vida. Sé cómo soy y si Fabi ve una situación, como las que dicen que pasan, jamás me lo permitiría. Yo no le levanto el tono a nadie… Yo sé que no es así, estoy tranquila".

Analizando el contexto en el que salió a la luz la acusación virtual de su supuesta vecina, que se dio a pocos días de firmar un certificado de convivencia con Cubero, Mica dejó entrever que habría una mano negra: "Da la casualidad de que la vecina tenía un negocio y lo quería promocionar. Además, las redes donde figuraba (la denuncia de maltrato) las cerró. Todo es turbio".

Atento a su sugerencia, el notero Gonzalo Vázquez puso en escena una declaración de Neumann, también asociada a la supuesta cotidianidad que viven sus hijas con Mica: "Nicole dijo que no le había gustado que amigas tuyas tomen bebidas alcohólicas delante de las nenas". Con visible fastidio, Viciconte concluyó: "Yo me junto con amigas y me tomo una copa de vino o una cerveza. Eso no es ser borracha. Ella no puede hablar de mí, no sé por qué me acusa de esa manera. Desde que me llegó la cautelar, no hablé más de ella. Pero siempre hay un problema. Sale el certificado de convivencia y da la casualidad de que ahora soy agresiva, sale a hablar la vecina, todo encaja como un dominó".