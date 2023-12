Camila Mateo

Micaela Gallino, es de Gualeguaychú, es diseñadora gráfica y directora creativa de Nike, la prestigiosa marca deportiva. Actualmente trabaja para la empresa en la sede de México, donde ha desarrollado prestigiosas campañas con perspectiva de género. Esta visión es la que la ha llevado a hacerse preguntas en diferentes direcciones, y una de ellas decantó en la creación de “Womanikin”: una especie de chaleco que se le coloca a los maniquíes de RCP para que los mismos simulen tener un torso femenino. Esto es importante porque la técnica de resucitación para hombres y mujeres no es la misma.

La gualeguaychuense estudio en la Universidad de Belgrano y luego se perfeccionó en dirección publicitaria, incluso fue docente por 4 años en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Al respecto, mencionó: “El diseño gráfico es parte de mi vida, ahora soy docente en escuelas de creatividad en Estados Unidos y me ayuda a estar vigente. Cuando enseñás, aprendés mucho de tus alumnos. Después, al perfeccionarme, me metí más en lo publicitario, y empecé a trabajar en ideas que resonaron a nivel internacional”.

Mientras realizaba una pasantía en Nueva York, donde trabajó varios años, Micaela encontró con un artículo del diario “The Guardian” que exponía el hecho de que las mujeres tenían un 27% más de probabilidades de morir en la vía pública por un ataque cardíaco debido a que las personas no sabían cómo aplicar la maniobra de RCP en torsos femeninos.

Mientras realizaba una pasantía en Nueva York, donde trabajó varios años, Micaela encontró con un artículo del diario “The Guardian” que exponía el hecho de que las mujeres tenían un 27% más de probabilidades de morir en la vía pública por un ataque cardíaco debido a que las personas no sabían cómo aplicar la maniobra de RCP en torsos femeninos.

Esta información resonó mucho en la creativa que no dejó de darle vueltas a estos datos y comenzó a preguntarse cómo podía hacer algo para revertir esta cifra.

“Mi primera reacción fue de shock, de sorpresa, no podía creer que estábamos ante cifras que mostraban estar disparidad cuando hay que salvarle la vida a alguien, porque al fomentar estereotipos de género, se van construyendo tipos de pensamientos que van afectando la vida de las mujeres en muchos ámbitos. Justo este dato era uno muy puntual en una situación de vida o muerte, entonces el impacto fue el doble”, rememoró sobre ese día Gallino.

Al comenzar a investigar, Micaela se dio cuenta de que “hace 70 años que solo estamos aprendiendo a salvar al 50% del mundo. No estamos educando bien, entonces la solución tenía que ser a través de la educación, ya que más del 50% de la población está entrenada para realizar RCP. Por lo tanto, no es una cuestión de falta de voluntad sino de que nos están educando mal”.

“Hace 70 años que solo estamos aprendiendo a salvar al 50% del mundo. No estamos educando bien, entonces la solución tenía que ser a través de la educación".

Esto se debe a que la inmensa mayoría de los maniquís a través de los que se enseña la técnica corresponden a torsos masculinos, y esto dificulta que las personas sepan cómo ubicar correctamente las manos en caso de que quien sufra un paro cardíaco sea una mujer.

“Tiene que ver con no saber cómo poner las manos porque no practicamos sobre torsos con senos y también con el pensamiento de que las mujeres son más frágiles entonces, no se presiona los 2 centímetros que tenemos que hacer para estimular el corazón. Además, no se asocia que la mujer está teniendo un ataque cardiaco”, resaltó la gualeguaychuense sobre los motivos de esta disparidad.

Y amplió que en la medicina existe un sesgo de género muy grande que desinforma y hace creer que los problemas cardiovasculares solo son la primera causa de muerte en el hombre, mientras que también lo son para las mujeres.

“Entonces van menos al cardiólogo y son diagnosticadas más tarde. Esto tiene que ver con el sesgo de género de tomar al hombre como norma, es el androcentrismo, que está en muchas áreas de la sociedad al considerar las características masculinas como tal, mientras que las femeninas se ven como una variación, y ese sesgo tiene implicaciones profundas”, destacó la creadora de Womanikin.

La aventura de la creación

Para poder arribar a la solución de este problema, Gallino estuvo trabajando dos meses en el diseño de un prototipo y por un tiempo pensó que lo que tenía que hacer era crear un maniquí igual, pero con busto. Sin embargo, cuando fue a presupuestar su idea se encontró con que necesitaba 8 mil dólares, lo cual era inviable para educar y democratizar el conocimiento.

“Lo interesante de tener limitaciones en las ideas, a pesar de que tener que volver a la hoja en blanco, es que siempre te ayudan a llevar los proyectos a otro nivel, y te das cuenta de que te llevan a mejores soluciones. Necesitaba abaratar los costos y generar una solución que fuera accesible y de fácil implementación”, contó sobre el proceso previo a resolver el inconveniente.

Además, debía ser algo práctico para que quien fuera a dar la capacitación no debiera moverse con dos maniquís, sino que “debía ser algo que pudiera resinificar todos los modelos ya existentes”.

Es así que usando solamente tres elementos, tela, prótesis mamarias y un cierre, Gallino dio con una solución que ahora parece simple, pero que llevó bastante tiempo: un chaleco que se adaptara a los maniquís con torso masculino y lo convirtieran en femenino.

La licencia para descargar el diseño es libre y gratuita y está disponible en internet, ya que la gualeguaychuense no quiso patentar la idea. Después de todo, su objetivo era y es, que más personas aprendan la técnica de RCP y conozcan cómo actuar sobre el cuerpo de una mujer.

La licencia para descargar el diseño es libre y gratuita y está disponible en internet, ya que la gualeguaychuense no quiso patentar la idea. Después de todo, su objetivo era y es, que más personas aprendan la técnica de RCP y conozcan cómo actuar sobre el cuerpo de una mujer.

“Womanikin”, nombre que surge de la combinación de “woman” (mujer en inglés) y manikin (maniquí), se fue alimentando a partir de las experiencias de personas que comenzaron a implementar el dispositivo.

De hecho, Paola Brocato, agente de la Policía Federal, introdujo el dispositivo dentro de la fuerza de seguridad para que las capacitaciones en RCP también contemplaran los cuerpos femeninos, y para su confección utilizó remeras fuera de uso. De esta forma, convirtió a la idea de Gallino en algo sustentable.

Womanikin en Gualeguaychú

El dispositivo que donará Micaela este martes 26 al cuartel de Bomberos de nuestra ciudad fue confeccionado por Irma González Giménez, una señora mexicana que a partir de un buzo generó el Womanikin, que quedará en Gualeguaychú para enseñar RCP con perspectiva de género.

“La idea surgió de Susana Villamonte, que me contactó para decirme que le encanto el proyecto y que le parecía una buena oportunidad para convocar a los bomberos y que hicieran entrenamientos. A mí me parecía interesante, además mi abuelo formo parte de la comisión de bomberos,

llegó a ser presidente, entonces poder hacer esto con los bomberos es muy significativo a nivel personal. Y lograr que la gente aprenda la técnica de RCP de forma igualitaria me parece fundamental”, concluyó la creativa.

Durante la jornada del martes, Micaela dará una pequeña charla sobre Womanikin e instruirá la manera de replicar la idea para ser utilizada en diferentes instituciones de la ciudad.