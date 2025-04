La concejal del oficialismo Micaela Rodríguez estuvo en Ahora Cero Radio y se refirió a la polémica suscitada a raíz de ordenanza que prohíbe que los espacios públicos lleven nombres de personas vivas.

“Comparto esta decisión desde lo personal, no tiene que haber nombres en los espacios públicos. Las obras se hacen con la plata de todos y queda en la ciudad. A las personas les importa que se hagan las obras, no quien las hizo. La placa de las 30 viviendas se retirará si no cumple con la normativa, de hecho, había una que se colocó el año pasado y llevaba el nombre del intendente y se borró incluso antes de que estuviera vigente la normativa”, expresó Rodríguez.

La funcionaria reconoció que la normativa “no cambia el metro cuadrado de los vecinos” pero “sí es un reconocimiento a cada uno de nosotros de que no es importante el autor sino que la obra esté hecha. No demanda demasiada discusión, fue una cuestión más planteada por los medios y la oposición”.

Por otro lado, Micaela Rodríguez contó que junto a otros concejales están recorriendo las escuelas para contarle a los estudiante de qué se trata la tarea que llevan adelante en la ciudad: “A mí me gusta mucho la parte legislativa, pero reconozco que tenemos que estar en la calle”.

Sobre el futuro del partido radical de cara a las elecciones de este año, Rodríguez manifestó que “como radicales estamos esperando el cambio de autoridades, la idea es continuar con esta alianza. No descarto la posibilidad de que estemos juntos con la Libertad Avanza”.