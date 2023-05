Luego de entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos y la de la Unión Cívica Radical, hablaron Micaela Rodríguez, Juan Olano y Fuad Sosa, titular del Comité Provincia radical.

Rodríguez, entrevistada por AHORA ElDía, Recordó que “desde pequeña que vengo al partido acompañando a mis padres y esta pasión por la política y por el radicalismo principalmente, la heredé y estoy intentando transmitirla a la tercera generación”.

Dijo que “la gran responsabilidad que tengo hoy por hoy y más en este año es todo el tema de elecciones, y reorganizarnos para volver a hacer lo que éramos antes y ese es el camino que estamos asumiendo muchos jóvenes con ganas de trabajar, participar y de hacer participar no sólo a los miembros de los comités, en este caso Juan (Olano) y yo, que presidimos hoy, sino también estamos invitando a afiliados a que participen de nuestras reuniones, a que aporten ideas porque todos queremos lograr lo mismo, que esta realidad cambie y creo que la base es el compromiso y la participación, sin eso nos quedamos en la crítica y no logramos ningún objetivo”.

Consultada por el alto grado de descreimiento de la gente en la clase política, Rodríguez dijo ser “consciente que cuando vos decís que hacés política la gente te mira un poco raro. La política no tiene la culpa que haya muchos políticos que hagan las cosas mal. Este es un desafío, el demostrar que uno es diferente y que tiene otra mirada y puede aportar cosas. He tenido este trabajito de ir invitando gente a participar que tiene esta base, digamos, de creer de la política y yo digo la política no es una persona, no es lo que cambia, sino somos cada uno de nosotros los que podemos apostar a este cambio y creo que es importante la participación. Hay gente que es extrapartidaria, que se ha involucrado y me ha dicho, yo quiero participar, quiero acompañarte. Y eso está bueno porque no solo uno se da cuenta que hay gente que lo está mirando a uno en su trabajo porque mi trabajo es bastante silencioso, hay mucha gente que no sabe qué es lo que hago yo, pero bueno hay otros que sí que te ven y ven en la lucha que estoy hace 12 años con un centro de equinoterapia, en donde todo se hace a pulmón”.

Consultada como se sale de una crisis terminal, la dirigente indicó que “se sale trabajando en equipo, dejando las mezquindades y con buenas decisiones políticas de raíz, que nos unamos. Todos tenemos un mismo objetivo que es el de que la Argentina salga adelante, que explote todo lo que tenemos, pero creo que las mezquindades han hecho muchísimo daño”.

Por su parte, Juan Olano agradeció “a la dirigencia, los afiliados de la UCR; también a los amigos de los diferentes partidos, a Pablo Echandi por el Pro, a Francisco Álvarez por el Nuevo Espacio, a Mauricio Dacico por Nueva Generación y a Osvaldo Fernández como presidente del GEN provincial. La verdad que estamos dando una buena foto, imagen de que Juntos por el Cambio en Gualeguaychú tiene que estar unido, fortalecido y no es menor lo que estamos logrando en este momento frente a tanta incertidumbre que está padeciendo nuestro país. Estamos viviendo momentos muy duros, momentos muy difíciles. En lo social, como dice Facundo Manes, la sociedad se ve quebrada por dentro, está muy empobrecida, está desesperanzada y ahí tenemos que estar quienes somos dirigentes para poder encarnar un proceso esperanzador tanto en el municipio, en la provincia, como en la nación. Tenemos una crisis económica que nos golpea día a día a, en donde la inflación está disparada, un gobierno nacional que no hace mucho para eso”. Señaló que en este momento “hay que hablar con los vecinos, estar más presente en el diálogo mano a mano de las prioridades y las necesidades de gente”.

Resaltó que “el adversario de la Unión Cívica Radical, el adversario del PRO, del Nuevo Espacio, de Nueva Generación y del GEN, no está acá adentro. El adversario político Gualeguaychú está en esa municipalidad y son aquellos que se opusieron a la última decisión política de Juntos por el Cambio de tratar de reducir y ayudar un poco en el bolsillo a los vecinos con una baja en la tasa sobre el consumo de la energía eléctrica. Esos nuestros adversarios”.