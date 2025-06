Tras el testimonio exclusivo que brindó el fin de semana a Ahora ElDía, en el que adelantó que conformará un bloque o interbloque junto a Lesik, Micaela Rodríguez habló en la sesión de este martes en el Concejo Deliberante y apuntó contra Juntos por Entre Ríos.

“Me gustaría hacer algunas aclaraciones con respecto a mi expulsión del bloque. A mi me echaron por pensar… por pensar diferente. Está tan entreverado y tan ilegal todo que me mandaron una fotocopia, no se si tendrá validez institucional, parece que nadie se quizo hacer cargo, el presidente del bloque o las personas que compartían conmigo el bloque tendrían que haber tenido al menos la grandeza de firmar con puño y letra la nota que me hicieron llegar", cuestionó.

"Más allá de eso considero que la imagen se hace trabajando, y defendiendo lo que es justo y lo legal, por eso es mi postura,yo no hice nada a espaldas de nadie, sino en el lugar y en el momento que correspondía”, aseveró la edil.

"La imagen mía, de Lesik y de todos la evaluará el pueblo. Lamento profundamente que mi apartamiento del bloque haya sido por ejercer la democracia y el rol para el que fui elegida por el pueblo, lamento que el único fundamento haya sido haber hecho mi trabajo de forma correcta", concluyó la concejal Rodríguez.