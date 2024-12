Este martes por la mañana, la concejala del oficialismo Micaela Rodríguez brindó una entrevista a Ahora Cero en la que abordó diferentes temas. Uno de ellos, fue la realidad que observa durante su recorrido por los barrios populares y carenciados de Gualeguaychú.



“Los pedidos fundamentales que escucho son de agua, luz, calle y seguridad", indicó, y contó que -para su sorpresa- muchos vecinos manifiestan su voluntad de acompañar las medidas del Gobierno nacional, más allá de que aún no las vean reflejadas en una mejora de sus condiciones de vida. "Muchas personas están dispuestas a acompañar y nos dice: 'Estamos esperando, vemos que algo está cambiando. Todavía vamos a resistir y seguir acompañando este proceso'. Claramente, el proceso de cambio fue grande y estamos todos en esta incertidumbre. Vamos de a poco modificando y esperando estos cambios, y las personas están dispuestas a acompañarlos. Me encuentro con testimonios similares en varios puntos de la ciudad", comentó.



Y agregó: "La verdad es que no encontramos personas que estén totalmente enojadas por la situación actual. La Argentina ha sido así históricamente, con estos cambios y fluctuaciones. Estabilidad económica no hemos tenido nunca, siempre es una sorpresa nuestro país".



