"Los chicos estuvieron desde marzo hasta octubre sin hacer ningún tipo de actividad, y cuando le dimos la noticia de que podían volver se pusieron muy contentos, dado que extrañaban ver y andar a lomo de sus caballos, más allá de que se trata de una terapia que no se puede trabajar vía zoom, les mandábamos fotos, videos, y material en sus domicilios para que hagan algunos trabajitos y no perder la relación, aunque nos costó mucho”, relató.

En la agrupación trabajan quince personas en forma ad-honorem que se dividen en grupos, más el equipo técnico que son seis más.

Al respecto, consideró que “siempre consideramos que en la pista, cumpliendo con todas las medidas de precaución y trabajando al aire libre los riesgos se minimizan considerablemente". Acerca del reencuentro, lo catalogó como "magnífico", al ver "la reacción de los chicos cuando se reencontraron con sus caballos”.

equinoterapia

Micaela recordó que "las personas que concurren a equinoterapia presentan diferentes capacidades especiales, razón por la que perdieron estado físico, y lo que no se trabaja con un adulto, durante casi 9 meses, resulta difícil recuperarlo, al menos en el corto tiempo, especialmente el tema de las posturas. Fue así que en estos dos meses de trabajo metimos mucha intensidad al laburo en la búsqueda de recuperar el tiempo perdido”.

En el 2021, El Establo llegará a sus primeros diez años de vida.

El Establo trabaja con seis caballos, "de los cuales siempre utilizamos cuatro, debido a que el protocolo nos establece grupos de tres pacientes, cuando antes lo hacíamos con cuatro”, señaló la ex concejal.

Destacó que "en esta nueva modalidad laburamos con dos grupos y excepcionalmente con tres, manteniendo las distancias en una pista que tiene una buena extensión”, y contó que ”hoy en Gualeguaychú unos 18 chicos concurren a equinoterapia, un número menor dado que este año no estamos trabajando con las escuelas porque no hubo clases. El número en tiempos normales es de 60 jinetes-pacientes”.

La necesidad de una ley provincial

Micaela además coordina el grupo del Centro de Equinoterapias de Entre Ríos. Al respecto, señaló que en la última reunión “se habló de una de las grandes ventajas que tuvo Gualeguaychú de no pagar gastos de mantenimiento en la Sociedad Rural", debido a que "en los meses que no se pudo trabajar las agrupaciones de distintas ciudades no recibieron aportes por parte del estado, ni las obras sociales. Fue todo en forma particular con una gran dosis de esfuerzo, y muchos centros están pensando como van a seguir, ya que acumularon una serie de deudas”.

Acerca de una posible solución al problema, recordó que “desde finales del 2018 nos convocaron para presentar nuestro proyecto en la provincia. Lo hicimos, pero no tuvimos suerte ese año; mientras que el 2019 fue un año de elecciones y si bien tomó estado parlamentario no se logró su tratamiento, y en este 2020 con la pandemia no ha tratado el proyecto, más allá de que volvió a tomar estado parlamentario enviándose notas a funcionarios y legisladores provinciales”.

En Entre Ríos funcionan 22 centros con 1000 pacientes-jinetes.

En la misma línea, señaló que "ocho provincias ya tienen su ley, una de ellas Corrientes, que en plena pandemia pudo sacarla, por lo que entendemos que no debería existir obstáculo alguno para que esto suceda en Entre Ríos".

Por último, deseó que "para el inicio del año legislativo 2021 se pueda tratar esta ley, que es muy necesaria, teniendo en cuenta que la provincia cuenta con 22 centros de los cuales unos 6 trabajan arduamente para no cerrar sus puertas porque tienen costos fijos que no pueden afrontar más”.

Los detalles del proyecto

Según indicó la ex concejal, el proyecto de ley en la provincia contempla que todas aquellas personas con discapacidad que presenten su certificado, y aquellas que no tienen pero presenten prescripción médica para realizar equinoterapia puedan hacerlo.

También marcó que establece que Obras Sociales, empresas de medicina prepaga, IOSPER y las Cajas Profesionales de Entre Ríos incluyan a la equinoterapia en su nomenclador como prestaciones médicas obligatorias.

Finalmente, detalló que en los casos donde se presente certificado de discapacidad, la terapia tendrá cobertura total. Y en los que no, cada centro de equinoterapia podrá realizar convenios con particulares o instituciones públicas y/o privadas para la cobertura.