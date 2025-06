La concejal Micaela Rodríguez manifestó en Ahora Cero Radio que la expulsaron “por pensar diferente”.

“Me enteré por los medios, por lo tanto no me di como notificada. Fui a solicitar la notificación y me llegó una fotocopia con las firmas impresas de mis compañeros. Desde el primer día manifesté mi postura, que no era legal, que la contravención no ameritaba una expulsión, intenté mediar y no se dio. Y luego, cuando se trató la expulsión de Maximiliano, dejé mi postura, voté en contra y volví a manifestar que no era legal. Me hubiese gustado que se manejara de otra manera. Fui elegida por el voto popular y tengo libre pensamiento, mi salida fue por no pensar igual que mis compañeros. Y toda la gestión siempre acompañé y voy a seguir haciéndolo en la medida en que considere que es lo mejor. Pero este accionar, me hace pensar, si tener un pensamiento diferente es motivo de expulsión, me hace cuestionar la democracia. Hablamos con abogados, estudiamos la ley y el reglamento, no es un capricho, ese expediente no era legal”, manifestó Rodríguez.

Por otra parte, Rodríguez expresó su descontento con respecto a la respuesta del Ejecutivo en redes sociales: “No me parece agradable que se usen esos medios para tratar estos problemas, la idea cuando nos sumamos era poder terminar con la grieta. Fue producto de un enojo, no comparto. Me parece que tendría que haberse manejado de otra manera. No existe ningún acuerdo, creo que es un descontento de parte del ejecutivo”.