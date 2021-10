Micaela Tinelli se peleó con una actriz porno por Lisandro López

La hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino es conocida en el medio por cultivar un bajo perfil. Sin embargo, quienes la conocen saben que es tan picante como su hermana Cande si la buscan. Y prueba de ello fue su cruce con la modelo Jazpincita, quien invitó a Licha López, novio de la empresaria de la moda desde 2019, a su cama. Sin sutilezas. "Mica Tinelli me bardea porque me quiero cog*** al novio Licha López", escribió Jazpincita en su cuenta de Twitter junto a las capturas de su cruce en Instagram.

"A vos también te espero en mi cama bombón", expresó la joven arrobando al futbolista en una historia de Instagram en medio de las preguntas que respondía de sus seguidores.

Qué le dijo Mica Tinelli a Jazpincita por Licha López

Tras enterarse, Mica Tinelli le respondió a Jazpincita a través de los mensajes privados de Instagram. "Che, hermana. Ubicate en la palmera", le puso la hermana de Cande Tinelli. Lejos de amedrentarse, Jazpincita, quien buscaba tener mas notoriedad después de publicar un chat con Cristian Pavón, respondió: "Perdón, hagamos trío". "Que gansa", replicó Mica.

En otro tramo del chat, la hija de Marcelo Tinelli le dijo "Las chicas como vos restan. Te mando un beso, que sigas bien". "¿Una Tinelli me lo viene a decir a mi? Por favor, me río sola", lanzó Jazpincita en el chat privado que luego publicó en su cuenta de Twitter.

"Sí. A vos que te metes con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido, sos una pobre piba", escribió la empresaria visiblemente enojada. Provocativa, buscando repercusión, la actriz porno le dijo: "¿Es joda? ¿Me metí con tu novio? No". "No, pero te haces la canchera", cerró el tema Mica Tinelli.

Mica tuvo un apoyo generalizado en las redes. Entre los mensajes, una usuaria le dijo: "Hermana ubicala por atrevida de mierd*". "Ahora me escribe medio planeta porque la mina sube mis mensajes. gracias (?) jajajaja", le contesto Mica con emojis de risas.