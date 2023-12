Guillermo Michel dejó de ser titular de Aduana hace menos de 48 horas. Tras los insistentes pedidos de Javier Milei y su equipo para que continúe en su cargo, el gualeguaychuense se comprometió a seguir en su lugar hasta tanto el nuevo Presidente consiga un reemplazo, cosa que se efectivizó el lunes con la llegada de Rosana Angela Lodovico.

El ex titular de Aduana habló en Ahora o Nunca (Ahora Cero Radio) y expresó que “todo el mundo se cree cuando va a la función pública que hay un antes y un después, que uno viene a refundar a donde va, que si uno se va es imprescindible… y la verdad no es así. La Aduana Argentina va a seguir funcionando bien, como pasó antes que yo esté y va a seguir funcionando en el futuro, es una institución de 1586. Así que, más allá de lo gratificante que fue el reconocimiento de los compañeros de trabajo, hay que tomarlo como parte del deber de cualquier persona que ocupe un cargo de funcionario público, pero simplemente eso: nadie es imprescindible”.



Sobre la posibilidad de que continuara en su cargo durante el inicio de la gestión de Javier Milei, Michel se excusó de dar una respuesta concreta. “A mí me ha tocado estar en conversaciones privadas con quienes ocupan cargos importante, por eso prefiero que esas conversaciones en ese plano quedan en lo privado. Soy militante de un partido político, creo que el presidente tiene que tener la responsabilidad de armar sus equipos de trabajo y más allá de que yo crea que es importante que al gobierno le vaya bien, porque a todos los argentinos les tiene que ir bien, tengo mis diferencias, fundamentalmente con la política económica del gobierno en algunas cuestiones, con lo cual considero que no podía seguir en el cargo, no por una cuestión de lealtades partidarias, sino simplemente por el hecho de que no estoy de acuerdo con el programa económico y tiene que quedar claro y el presidente tiene que tener libertad de elegir sus colaboradores”.

Sin embargo, sobre su participación en la firma de algunos de los primeros decretos de la nueva gestión, sostuvo que “desde AFIP no se firmaban las resoluciones generales para implementar los decretos que había publicado en el boletín oficial del gobierno, en particular con la firma de Caputo. Teníamos dos o tres días sin tener actividad bancaria por el hecho de que no estaban establecidas o aplicadas las nuevas alícuotas para el impuesto país. Yo lo conversé con el espacio político, con quien tenía que hablarlo y avancé sobre la firma. Me gustaría también aclarar que muchas veces se nos pide -sobre todo a los dirigentes peronistas- que mostremos responsabilidad institucionalidad, continuidad de los actos de gobierno y yo simplemente lo que hice fue eso. La AFIP y la Aduana, dicho con todo respeto, no es Parques Nacionales o algún otro ministerio cualquiera, es una organización con 22 mil empleados y el brazo ejecutor de políticas públicas más importantes que tiene el Estado. La AFIP se rige por un decreto que le da autarquía no solo funcional sino también presupuestaria, que es el decreto 618 y ahí se establece todo el régimen de reemplazos: está el administrador federal y luego hay tres directores: director de DGI, Seguridad Social y Aduana. El 7 de diciembre no había nadie en funciones salvo yo, porque Castagneto había asumido como diputados y las dos directoras restantes habían ya presentado la renuncia al cargo. Y yo, en este caso, lo que hice fue lo que hago siempre, que es ser responsable institucionalmente. Además, yo no podía dejar como responsable a un personal de línea frente a tamaña responsabilidad”.

Además, Michel puso como ejemplo que “Aduana es un organismo que tiene una importante cantidad de personal de línea con mucha experiencia, por eso veo como algo positivo que el gobierno actual se está apoyando muchos funcionarios de carrera en muchos en muchos organismos del Estado, como el caso de Aduana. Desde algunos sectores, sobre todo locales, se mostró un claro desconocimiento del estado. En Gualeguaychú, el administrador de Aduana es un funcionario como Gustavo Falcón que no solo tiene 30 años en el organismo, sino que ganó el cargo por concurso durante el gobierno de Macri”.

Finalmente, sobre una convocatoria que se realizó por redes sociales a una reunión de dirigentes del peronismo local, Michel sostuvo que “honestamente, creo que no es tiempo de hablar de política partidaria, cuando Gualeguaychú está atravesando una situación muy comprometida por la crecida del río, con familias evacuadas y una situación delicada. Hay urgencias por resolver, por eso me parece irresponsable ponerme a hablar de política cuando hay vecinos que la están pasando mal”.