El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, analizó el nuevo endeudamiento del gobierno provincial y destacó que: “Entre Ríos colocó US$300 millones a una tasa del 9,875%, extendiendo los vencimientos hacia 2031–2033. Lo que busca es hacerse de caja ahora y dejarle la deuda al gobierno que venga cuando él y su grupo de ayudantes se vuelvan a Capital Federal”.

“La provincia convalidó una tasa cercana al 10% anual en dólares, una tasa muy cara. De hecho, el nuevo cupón es de 9,55%, significativamente más alto que el 8,3% del bono 2028 de la provincia”, señaló Michel.

“Traducido a números simples: pagar un cupón de 9,5% anual en lugar del 8,3% implica aproximadamente US$35 millones adicionales en intereses a lo largo de la vida del bono. Además, supone comprometer pagos anuales cercanos a US$48 millones solo en concepto de intereses que totalizarían entre hoy y 2033 USD 263 millones. Es decir, se paga más para mover los vencimientos de capital a la próxima administración, sin reducir la deuda ni mejorar el costo promedio de esta”, concluyó el diputado nacional.

En esa línea, Michel agregó que: “En los mercados financieros, una tasa del 10% en moneda dura no es una señal de fortaleza: es el precio que el mercado cobra por el riesgo que percibe. Un retorno de 10% es una mala señal, sobre todo porque otras provincias emitieron recientemente a tasas inferiores: CABA al 7,8%, Santa Fe al 8,1% y Córdoba al 8,6%, incluso con plazos más largos”.

“Entre Ríos necesita orden fiscal, previsibilidad y financiamiento sostenible. Lo mejor es que estas operaciones no se repitan. Que Frigerio se haga cargo del fracaso de su gestión y ordene sus cuentas para hacer frente a los vencimientos de capital e intereses, hasta que el costo de financiarse realmente no implique seguir recortando salarios de enfermeros, docentes, médicos y policías”, finalizó el diputado.