COSTOS DE LOS SERVICIOS
Michel advierte sobre fuertes incrementos en los gastos fijos de los hogares por encima de la inflación informada por el gobierno
El diputado nacional electo por el peronismo, Guillermo Michel, puso el foco en los costos de los servicios básicos y alquileres de las familias que acumulan importantes aumentos desde diciembre de 2023.
A través de una publicación en sus redes sociales, Michel manifestó: “¿Por qué los argentinos sienten que la inflación es mayor a la que informa el Gobierno y que el día 15 ya es fin de mes? Porque los gastos fijos de las familias suben MÁS que la inflación y los salarios”.
“De noviembre de 2023 a octubre de 2025, los alquileres subieron un 547%; Electricidad y Gas, 542%; Transporte Público, 482%; Telefonía e Internet, 330% y Combustibles, 308%”, puntualizó.
Michel viene remarcando la pérdida de poder adquisitivo y el sobreendeudamiento de las familias a partir de este incremento de los gastos fijos y el impacto en la caída del consumo.
En ese sentido, propuso la devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado), que “mejora el consumo, formaliza la operatoria y amplía la base tributaria”, en el marco de una nueva propuesta tributaria que está elaborando en conjunto con el peronismo que sea “más simple de explicar a la gente y apoyada en herramientas tecnológicas”.