Mario Amado, presidente de la asociación Lucecitas junto los equipos de trabajo de la escuela y del centro de día, recibieron a los candidatos, recorrieron las instalaciones y brindaron detalles de los servicios que prestan a niños, jóvenes y adultos.

“Estamos teniendo muchísimos problemas ya que el centro de día no tiene ningún tipo de financiamiento ni del Estado nacional ni del Estado provincial. Estamos atrás de una solución que nos permita poder encontrar la forma de pagarle a los profesionales y a los técnicos que trabajan. Nos preocupa en este momento el tema del nomenclador que está muy atrasado y las demoras en las obras sociales”, explicó Amado.

“Muy agradecidos con la visita porque nos dieron una referencia de cómo encarar una solución sustentable”, añadió.

María Eugenia Terraza, directora de la escuela, señaló que “como todas las instituciones de la provincia que trabajan con discapacidad tenemos la dificultad económica de llevar adelante todas las actividades que veníamos planificando y sosteniendo desde hace muchos años. Que personas relacionadas con la política se interesen en saber cuál es el trasfondo de la problemática nos hace sentir escuchados y tener la esperanza de que algo queda por hacer”.

Los candidatos destacaron la solidaridad y la labor de la institución no solo en la atención de personas con discapacidad, sino también en el acompañamiento a las familias. También manifestaron su compromiso de apoyar el trabajo que realizan y promover políticas públicas en la materia.