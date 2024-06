En el Peronismo están muy enojados con el senador Edgardo Kueider, quién con su firma la dio dictamen a la Ley Bases y se espera que en una horas vote afirmativamente.

Tras difundirse que el acuerdo de Kueider con Milei sería a cambio del manejo de Salto Grande, Guillermo Michel, ex titular de Aduanas y referente del Peronismo entrerriano, cargó contra el senador concordiense a quien le señaló no haber conseguido nada para la provincia que ya no exista por ley.

Lo que supuestamente “consiguió” nuestra Provincia hoy es algo que ya tenemos los entrerrianos como derecho adquirido por ley.



En efecto, la Ley 24.954 de “Aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande” del año 1998 dispone en el punto 4º del ACTA ACUERDO ENTRE LA NACION Y LAS… pic.twitter.com/YAjdK601WD — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) June 12, 2024

“Lo que supuestamente “consiguió” nuestra Provincia hoy es algo que ya tenemos los entrerrianos como derecho adquirido por ley. En efecto, la Ley 24.954 de “Aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande” del año 1998 dispone en el punto 4º del ACTA ACUERDO ENTRE LA NACION Y LAS PROVINCIAS DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES POR SALTO GRANDE que “El Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, propondrá al Poder Ejecutivo Nacional, tres (3) personas para ser designadas Delegados Nacionales ante la Comisión Técnica Mixta Salto Grande (CTM) conforme a las disposiciones legales vigentes”, sostuvo Michel en su cuenta de X. ”Lo que se dice, UNA GRAN NEGOCIACION la del día de hoy", cerró con ironía.