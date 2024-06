El exdirector nacional de Aduana y excandidato a diputado nacional del peronismo, Guillermo Michel, analizó los primeros seis meses de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, a la cual calificó de manera negativa, describiendo a la provincia como paralizada y “que no arranó”.

En este contexto, destacó que “hay una cuestión vinculada a la materia de seguridad donde hay una mejora respecto a cómo se venía trabajando. Eso lo veo como un dato positivo. Veo mayor actividad, sobre todo en lo que es en el día a día, sino también en materia de percepción de riesgo. Veo más uniformados, más agentes en la calle. Con lo cual, eso lo veo desde el punto de vista positivo”.

“Después del resto de los elementos, claramente veo que es una provincia que sigue con anuncios, de obra pública, de escuelas, pero claramente en la provincia no arrancó, salvo en materia de seguridad, veo una provincia totalmente paralizada, que no arrancó”, criticó.

Al respecto, admitió que los recortes del gobierno nacional “incidieron”, pero advirtió que “si eso afectó tanto a la provincia, el gobernador debería tomar una posición distinta respecto al gobierno nacional y no acompañar todas las medidas que tomó”.

“Si uno como gobernador ve que las medidas que se toman a nivel nacional afectan a las finanzas provinciales, lo que tiene que hacer es no acompañarlas, sino oponerse”, agregó.

“También hay una construcción de un relato en esto de que las medidas nacionales están afectando las finanzas provinciales, porque el mes pasado nos escondieron la recaudación extraordinaria que tuvieron y tuvieron que salir a justificarlo de manera apresurada. Lo escuché al ministro de Economía o al secretario de Hacienda, balbuceando una explicación técnica de los fondos, que era extraordinaria y por única vez luego de que salió en las noticias. Ahí también hubo una construcción de un relato político, de armar un escenario político del famoso no hay plata para justificar la inacción”, apuntó.

En cuanto al balance de los primeros seis meses de la gestión Milei, reiteró: “Si bien veo que en algunas cuestiones hay como un discurso fundacional, veo que se han continuado algunas políticas que se han mantenido y lo que más valoro es la decisión política que tiene el Presidente –que uno puede estar de acuerdo o no- pero claramente tiene una decisión política y lo que se plantea lo ejecuta. Creo que eso era algo que fue una materia pendiente en el gobierno anterior, de tomar una decisión política y ejecutarla, y en eso le rescato esa voluntad y esa decisión al Presidente”.

La Ley Bases y su opinión de Kueider

Michel sostuvo que “la Ley Bases tenía un contenido con algunas cuestiones más vinculadas a temas de inversión como el RIGI o las facultades delegadas o las privatizaciones y por otro lado iba junto el paquete fiscal como proyecto de ley aparte. Con la Ley Bases nos perdimos la oportunidad de debatir un programa de fortalecimiento de las inversiones importante, sustentable y se avanzó en algo como el RIGI que nos quitó la oportunidad de discutir en serio y a fondo para la promoción de las inversiones”.

“Claramente no hubiese apoyado la Ley Bases, y mucho menos luego de haber impulsado la reforma del impuesto a las ganancias para darle un alivio fiscal a los trabajadores”, sentenció.

Sobre la posibilidad de que en el regreso a Diputados pueda cambiar algo, señaló: “Demos un debate serio de las cosas, ese es el mismo argumento que usó el senador del peronismo para firmar en disidencia el dictamen y pensar que luego iba a plantear sus cosas. Cuando uno habilita la firma del dictamen, por más que diga que voy a introducir modificaciones, ¿quién puede creer que después lo van a respetar si ni siquiera respetaron los acuerdos en el Senado de las modificaciones? ¿Van a insistir con el proyecto original de Diputados?”.

En tal sentido, negó estar molesto con la decisión de Edgardo Kueider: “Yo no estoy molesto con nadie. Lo que es un error es darle un contenido político a esa decisión, es una cuestión estrictamente personal. Usted cuando toma una decisión política en el marco de haber ingresado al Congreso por un partido, lo primero que tiene que hacer es dar una explicación política, ni siquiera al partido, sino a la sociedad que lo votó. Una decisión tan importante no se toma de espalda a la sociedad de manera opaca sin explicarlo y sin darle los fundamentos a la gente. Cuando usted toma una decisión política y es senador y tiene uso de la palabra, por lo menos utiliza el espacio para hablar, para dar un discurso de las leyes. Y al senador no se lo escuchó justificar la ley que votó, la única palabra que usó fue por una moción de orden. No justificó en el discurso las leyes que votó. Y además, si a todo eso se le suma que el único espacio que salió a justificar el accionar fue el oficialismo de Entre Ríos, es decir, el actual gobernador y el resto de sus funcionarios, claramente no se le puede dar un contenido político desde el punto de vista partidario a ese voto. Hay una decisión personal, por lo cual yo no estoy enojado, no soy quien para enojarme con nadie. Solamente explico lo que veo con hechos”.

En cuanto a los pedidos de expulsión del PJ para Edgardo Kueider, refirió: “Yo no soy quién para pedir la expulsión de nadie. En segundo lugar, creo que es una discusión que es un poco abstracta, porque no creo que sea por ahí por donde se tenga que avanzar. Lo que creo que hay que hacer es discutir políticamente y volver a analizar desde el punto de vista político y partidario, cuáles son las decisiones que se tienen que tomar. No soy quién para expulsar a nadie, yo no tengo el peronómetro, muy alejado de eso estoy. Yo lo que le doy son mis argumentos técnicos, jurídicos y políticos, para una decisión. Es mi verdad, no pretendo que sea la verdad absoluta, y estoy justificando un poco lo que veo”.