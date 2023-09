En declaraciones radiales realizadas en Paraná, Michel comentó que “los fines de semana” se dedica a caminar en el marco de la campaña electoral y en ese contexto “la gente dice que necesita mejorar el poder adquisitivo, que la inflación es un drama”.

“Todas esas cuestiones las escuchamos, las entendemos, y claramente tienen razón, nosotros no le faltamos el respeto a la gente, sabemos las cosas que están mal y de alguna manera trato de explicar por qué llegamos a esta situación y porqué cualquier otra de las opciones para la Nación, que no sea la candidatura y el futuro gobierno de Massa, o para Entre Ríos que no sea la continuidad de Beto Bahl en el gobierno provincial, van a ser una catástrofe”, definió.

En tal sentido, ejemplificó que “un gobierno que comience el 11 de diciembre y decida cortar la Universidad pública gratuita, donde cada padre va a tener que gastar 4 o 5 millones de mangos para que su hijo vaya a la Universidad. O imaginemos que el hospital de Gualeguaychú va a dejar de ser gratuito. Y no estoy hablando solo del espacio de Javier Milei, porque ayer vi al candidato a intendente de Concordia de Juntos por el Cambio pidiendo que se corte boleta a favor de Milei”.

De todos modos, resaltó que “en las elecciones PASO de agosto Beto Bahl fue el candidato más votado y ganó las PASO a nivel individual, por 5.800 votos, y claramente el candidato de Juntos por el Cambio que en enero ya se quiso poner el saco de gobernador –que evidentemente le quedó grande- y que repartía encuestas diciendo que ganaba por 22 puntos, las perdió. Y no puede contener al radicalismo, al espacio de (Pedro) Galimberti y de (Lucía) Varisco, con lo cual tiene un problema, y lo que busca es confundir al electorado entrerriano mandando a cortar boleta a favor de Milei. Claramente un fraude electoral”.

Consultado por la idea de un gobierno de unidad nacional que plantearon Massa y Gustavo Bordet, el candidato a legislador apuntó que “acá lo que hay que plantear son los objetivos que uno quiere como gobierno: nosotros defendemos la universidad gratuita y pública, y creo que nadie más que los radicales están a favor de las universidades gratuitas y públicas, y está de más decir que los radicales –no los dirigentes sino la gente- no acompañan ni el proyecto de Milei ni el de Bullrich, aunque no sé bien cuál es el proyecto de Bullrich porque cuando habla no se le entiende”.

“Nosotros estamos a favor de la universidad pública, de la salud gratuita, esos son los valores que esperamos representar y que defendemos, y no veo claramente a todo ese espacio y a esos dirigentes acompañando propuesta como las de Milei o de Bullrich, y pensamos que van a poder acompañar un futuro gobierno de Massa, que claramente plantea este esquema: de dar una apertura, un debate y de buscar un gobierno de unidad nacional que represente los intereses de la mayoría de los argentinos”, definió.

En relación con la quita del impuesto a las Ganancias a los trabajadores, rememoró: “El problema con Ganancias se generó en 1999 en el gobierno de la Alianza, con la famosa tablita de Machinea. Antes de eso, pagaban impuesto a las ganancias aproximadamente entre 100.000 y 150.000 trabajadores al año, y con la tablita de Machinea en un semestre se dio un salto y pasaron a pagarlo 500.000 trabajadores; ahí se generó la gran distorsión. En 2008 el Senado nacional derogo la tablita y se comenzó con un nivel estable donde aproximadamente menos del 10% de los trabajadores pagaban el impuesto. Como fue creciendo la masa salarial llegamos a diciembre de 2015 con un millón de trabajadores, el gobierno de (Mauricio) Macri y (Rogelio) Frigerio en 2015 prometió que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, pero el resultado de esa promesa fue que, a diciembre de 2019, 2,5 millones de trabajadores –en el caso de Entre Ríos 100.000 trabajadores- terminaron pagando el impuesto a las ganancias. Un verdadero fraude electoral. Massa siempre tuvo una posición contraria a esto, impulsamos un proyecto en 2021 por el cual pasaron a pagar solo 800.000 trabajadores, y ahora lo que se hizo es buscar un esquema disruptivo y eliminar la cuarta categoría de impuesto a las ganancias para trabajadores y jubilados, donde sólo van a pagar este gravamen los mayores ingresos, que aproximadamente son 88.000 contribuyentes, menos del 1% de los trabajadores en relación de dependencia y jubilados”.

A esta explicación agregó que “para los trabajadores formales hay todo un esquema de asignaciones familiares, paritarias y otros beneficios que estamos evaluando hoy, para los informales se avanzó con los bonos y se está avanzando también con un esquema para fortalecer el poder adquisitivo con la devolución de IVA para las compras. Y también estamos viendo medidas para monotributistas, que son 2,5 millones, para mejorar el poder adquisitivo”.

En ese marco, también anunció que “los autónomos que pagan ganancias son sólo 300.000, sin embargo estamos estudiando medidas de alivio fiscal para ellos, para evitar el salto brusco que implica pasar del régimen de monotributo al régimen general, pero son medidas que estamos trabajando para anunciar la semana que viene”.

En cuanto a la posibilidad de implementar dichas medidas antes de las elecciones, Michel señaló que “si hay algo que la ciudadanía no tiene dudas, más allá de los errores y falencias que podamos tener, es que nosotros trabajamos todos los días 24 horas por día. Ayer mismo, el ministro ya publicó el decreto para que se haga efectivo el beneficio de ganancias a partir de octubre en el marco de las facultades delegadas que tenemos y hoy ingresa el proyecto de ley por mesa de entradas de la Cámara de Diputados. No quedan dudas de que cuando decimos algo, lo hacemos; nosotros hacemos y ejecutamos las cosas, no nos quedamos con anuncios. Ya el decreto lo publicó el ministro y el beneficio del impuesto a las ganancias está efectivo a partir del 1 de octubre, son 20.000 entrerrianos y entrerrianas que van a dejar de pagar el impuesto a partir de octubre”.

La elección en Gualeguaychú

Consultado por la ausencia de la candidatura de Mauricio “Palito” Davico como intendente de Gualeguaychú, a raíz de las impugnaciones que aceptó la justicia, Michel dijo desconocer “el derrotero judicial que va a seguir la oposición” pero apuntó que “a la justicia hay que respetarla, el republicanismo no es algo que se dice sino que se practica, lo que resuelva la justicia es una cuestión de la justicia y los fallos se acatan”.

Sobre la performance del peronismo en los comicios de octubre en la ciudad, refirió que “sin decir nada respecto de quien será el candidato de la oposición, como fuerza política planteamos que por el trabajo propio vamos a tener un mayor caudal de votos y no tengo dudas que Piaggio va a mejorar fuertemente su performance y va a ganar las elecciones”.

En cuanto a la figura de Bahl, aseveró que “claramente mejoró mucho el nivel de conocimiento luego de las PASO, era una cuestión que teníamos que mejorar y se mejoró y va a tener un nivel de conocimiento mucho mayor en las elecciones generales” y comparó que “en la oposición hay un candidato que es un turista, que vive en un hotel, que está hace cuatro años de campaña”. “Mientras Bahl se tenía que dedicar a mejorarle la vida a los paranaenses luego de la catástrofe que heredó en la administración del municipio de Paraná, teníamos candidatos de la oposición que hacían turismo y se paseaban sin ningún tipo de responsabilidad de gestión en las cámaras de televisión haciendo campaña. Con lo cual claramente eso es una desventaja. Y con una fuerte inversión en pauta digital, que uno abría el YouTube y para ver un video de Peppa Pig aparecía la foto del candidato de la oposición”, criticó.

Por último, destacó que en el marco de la campaña de Bahl en la costa del Uruguay “este sábado tenemos una actividad muy importante con el ministro de Turismo en Gualeguaychú y tengo entendido que al otro día va a estar en Concepción del Uruguay. Está trabajando. Por ahí es un trabajo mucho más territorial, es otro esquema, trabajamos más en lo territorial sin hacer tanto marketing”.