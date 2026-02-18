El diputado nacional por el peronismo, Guillermo Michel, se refirió al mensaje del gobernador a la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias. Señaló que el gobierno apunta a cubrir “baches de gestión con caja; fue por la caja de la obra social, ahora va por la caja de las jubilaciones”.

Michel calificó al discurso como “un relato de ficción para tapar el déficit de gestión en materia vial, de obra pública y educación”.

“Más allá de lo que diga el gobernador, lo importante es lo que hace, y en función a lo que hace, lo que ya estamos hablando es de la pesada herencia de Frigerio”, manifestó.

“El gobierno no podía pagar los sueldos a fin de año, fundamentalmente por el contexto macroeconómico nacional que ha hecho bajar la recaudación sustancialmente. Ahora, tengamos en cuenta que es el gobierno del cual él forma parte y al que le entregó los legisladores, con lo cual, mucho para decir no tiene. Por eso tomó la deuda de corto plazo de 220 mil millones de pesos, un adelanto de coparticipación, y con el endeudamiento que ya está sondeando en el exterior de más de 500 millones de dólares nos va a dejar una hipoteca a todos los entrerrianos cuando él y sus funcionarios se vuelvan a la capital”, señaló.

Michel se refirió también a la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial sosteniendo que: “Modificó la obra social para quedarse con la caja y tener más fondos para ir cubriendo los baches de gestión. Y a esto hay mucha gente que lo sufre día a día por la falta de cobertura médico; el funcionamiento de la obra social provincial es cada día más desastroso. Es una cuestión de ir cubriendo los baches de gestión con caja; fue por la caja de la obra social, ahora va a ir por la caja de las jubilaciones. Y ya lo advertimos: va a plantear la suba de la edad jubilatoria y afectar el 82% móvil, que va a afectar fundamentalmente a los policías y a los docentes de nuestra provincia”.