El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional y anticipó a Ahora ElDía que el bloque peronista enviará una carta a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) para plantear sus objeciones sobre las proyecciones oficiales.

Michel explicó que el debate puede resumirse a partir de los dos componentes básicos :“El presupuesto tiene los ingresos y los gastos, como en la casa de cualquier vecino”.

A partir de esa comparación, el diputado planteó sus principales cuestionamientos al proyecto. “Los ingresos de este presupuesto están sobreestimados, sobrevaluados, y los gastos están totalmente inflados”, afirmó.

Según Michel, el esquema planteado por el Gobierno tendría como consecuencia una mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos: “Lo que el Gobierno quiere es discrecionalidad, quiere, en un año electoral, manejar de forma discrecional los fondos”.

El legislador también cuestionó el nivel de transferencias que recibirían las provincias y los municipios. En ese sentido, afirmó que “va a seguir achicando transferencias a las provincias, a los municipios” y que también “va a seguir acortando transferencias para realizar obra pública”.

Y agregó: “Va a seguir achicando transferencias para lo que es salud, educación, universidades”, aseguró.

Frente a este escenario, Michel anticipó que el bloque peronista buscará llevar sus cuestionamientos también al ámbito internacional. “El bloque peronista le está mandando una carta a la titular del FMI”, afirmó.

El objetivo de esa presentación, según explicó, será cuestionar las proyecciones contenidas en el proyecto presupuestario. “Ella no puede avalar algo que es un dibujo contable y que no representa ninguna razonabilidad ni realidad”, sostuvo Michel.

El diputado anticipó que el tratamiento del Presupuesto será una de las principales tareas del bloque durante las próximas semanas. “Va a ser una tarea compleja que vamos a iniciar a partir de la semana que viene”, señaló, y remarcó que la posición que buscarán sostener será la defensa de los recursos provinciales: “La vocación que tenemos es defender los intereses de las provincias”.

Otro de los puntos que Michel anticipó como eje de discusión es el financiamiento de las políticas de discapacidad y las asignaciones familiares. Sobre ese tema, sostuvo que “se generó mucho ruido en redes” y cuestionó la posición del Gobierno respecto de los recursos destinados a discapacidad.

“Ni siquiera dentro del Gobierno están de acuerdo con eso”, afirmó el diputado, en referencia al video que subió Patricia Bullrich: “Creo que vamos a tener un camino positivo para trabajar y modificar lo que quiere el Gobierno”.