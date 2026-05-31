El diputado nacional Guillermo Michel (PJ – Más para Entre Ríos) cuestionó la política del gobierno provincial respecto de la creación de nuevas comunas y afirmó que la incorporación de 22 jurisdicciones al régimen comunal durante 2026 se realizó sin aumentar los recursos destinados a su financiamiento.

Según señaló, la decisión fue formalizada mediante los decretos provinciales N° 2967/2025 y N° 3511/2025, posteriormente ratificados por la Ley N° 11.248. De esta manera, la provincia pasó de tener 82 a 104 comunas desde el 1 de enero de 2026.

El legislador sostuvo que la medida impactó directamente sobre las comunas que ya formaban parte del sistema, debido a que el porcentaje de recursos coparticipables destinado a estos gobiernos locales se mantuvo sin modificaciones.

Un fondo que no se amplió

Michel explicó que la Ley Provincial N° 10.775 establece que las comunas reciben el 1% de los recursos tributarios coparticipables de la provincia. De acuerdo con su interpretación, ese porcentaje permaneció inalterable pese a la incorporación de las nuevas jurisdicciones.

En ese sentido, sostuvo que el mismo fondo pasó a distribuirse entre una mayor cantidad de beneficiarios, lo que derivó en una reducción de los recursos que perciben las comunas preexistentes. Según indicó, la disminución efectiva de ingresos llega en algunos casos al 50%, considerando además la caída general de la recaudación coparticipable.

Entre las nuevas comunas incorporadas al régimen figuran localidades de los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Federación, Colón, Federal, Gualeguay y Feliciano.

Comparación con el régimen municipal

En su análisis, Michel comparó la situación de las comunas con el régimen de coparticipación municipal. Recordó que durante 2025 la comuna de Sauce Montrull fue elevada a la categoría de municipio y que, en ese caso, la provincia incrementó el porcentaje destinado a los gobiernos locales para evitar que los municipios ya existentes vieran reducidos sus recursos.

Según afirmó, el porcentaje de coparticipación municipal pasó de 15,67814% a 15,75297%, garantizando que la incorporación de un nuevo municipio no afectara a los restantes.

El diputado consideró que con las comunas ocurrió lo contrario, ya que se amplió la cantidad de beneficiarios sin modificar el porcentaje total de recursos a distribuir.

Cuestionamientos por descuentos retroactivos

Otro de los puntos señalados por Michel se relaciona con la aplicación de los nuevos índices de coparticipación durante el presente ejercicio. Según explicó, las comunas elaboraron y aprobaron sus presupuestos sobre la base de los porcentajes vigentes al inicio del año.

Posteriormente, indicó que el gobierno provincial actualizó los índices y dispuso recuperar las diferencias correspondientes a los primeros meses de 2026 mediante descuentos en futuras transferencias de coparticipación.

Para el legislador, esa decisión afecta recursos que ya habían sido incorporados a los presupuestos comunales y ejecutados en la prestación de servicios y obras locales.

Pedido de una solución legislativa

Michel señaló que actualmente existe un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone establecer un mecanismo de compensación transitoria para las comunas afectadas por la reducción de recursos durante el año 2026.

No obstante, sostuvo que la solución de fondo requiere una modificación de la Ley N° 10.775 para incorporar mecanismos que garanticen que la creación de nuevas comunas no implique una disminución de fondos para las ya existentes.

En ese marco, afirmó que el debate excede una cuestión administrativa y tiene impacto directo en la prestación de servicios básicos que brindan las comunas en distintas localidades del interior entrerriano.

FUENTE: Sociedad Política