El diputado pidió fomentar en la provincia el desarrollo de estos cultivos de invierno de la región central para los biocombustibles de aviación

En una entrevista con Noticias Argentinas (NA) El diputado peronista Guillermo Michel sostuvo que la Argentina, y en particular Entre Ríos, deben prestar especial atención al desarrollo de biocombustibles destinados a la aviación, un mercado que presenta un fuerte potencial de crecimiento y que podría generar nuevas oportunidades de exportación y el ingreso de dólares al país.

En declaraciones a Noticias Argentinas, Michel señaló que "la Argentina y Entre Ríos tienen que prestar mucha atención a un nuevo fenómeno que se está dando a nivel mundial, que son los biocombustibles, por ejemplo, para la aviación".

En ese sentido, destacó el potencial de cultivos como la carinata y la camelina, que podrían abastecer parte de la creciente demanda internacional de combustibles sostenibles para el sector aerocomercial.

"Hay cultivos como la carinata y la camelina que van a generar un mercado de casi 14 millones de toneladas y que van a permitir generar muchos dólares para la Argentina", afirmó el legislador.

“En la provincia de Entre Ríos, durante el ciclo agrícola 2025/26, la superficie cultivada con colza, carinata y camelina alcanzó un total de 31.200 hectáreas, lo que representó un incremento interanual del 80%, equivalente a 13.900 hectáreas adicionales. La producción se concentró principalmente en los departamentos de Victoria (26 %), Tala (14 %), Gualeguaychú (12 %) y Villaguay (10 %), los cuales en conjunto abarcaron el 62% del total producido”, finalizó Michel.

La carinata es un cultivo industrial de invierno que produce un aceite de características aptas para la elaboración de biocombustibles y que se desarrolla principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

A diferencia de otros cultivos oleaginosos, el aceite de carinata no tiene destino alimentario y puede ser aprovechado por la industria energética.

En los últimos años comenzó a evaluarse con mayor interés su utilización como materia prima para la producción de combustibles sostenibles, entre ellos los destinados a la aviación.

El desarrollo de este tipo de cultivos se vincula con la expansión global de los combustibles sostenibles de aviación (SAF, por sus siglas en inglés), que buscan reducir las emisiones del transporte aéreo y generan una nueva demanda de materias primas de origen agrícola.

Para la Argentina, el crecimiento de este mercado podría representar una oportunidad para diversificar la producción agroindustrial, agregar valor a los cultivos de invierno y ampliar la generación de divisas a partir de productos destinados a la industria energética.