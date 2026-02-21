A través de la red X, el diputado nacional por Entre Ríos se refirió al trabajo del Juzgado Federal de Gualeguaychú en la investigación iniciada por el testimonio de un recluso de la Unidad Penal Nº9 que reveló un complot ideado por un capo narco que incluía la contratación de un sicario extranjero y el pago de sumas importantes de dinero.

Mi solidaridad con el Dr. Leandro Ríos, el Dr. José Ignacio Candioti y el Ministro Roncaglia.



También quiero destacar la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo.



— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) February 21, 2026

