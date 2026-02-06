El diputado nacional Guillermo Michel advirtió sobre la ausencia de beneficios directos para la producción entrerriana en el Acuerdo firmado entre Argentina y Estados Unidos, el cual fue destacado por el gobernador Rogelio Frigerio. “No hay cupos, desgravación arancelaria ni trato diferencial para la carne aviar; y los cítricos dulces ni siquiera figuran”, indicó.

“Siempre es positivo avanzar en integración comercial, cuando esa integración es efectivamente beneficiosa para ambas partes. Por eso, es indispensable analizar con rigor el contenido real de los acuerdos y no improvisar diagnósticos. El acuerdo con EE.UU. no otorga acceso preferencial al pollo argentino (ni al de Entre Ríos): no hay cupos, no hay desgravación arancelaria ni trato diferencial para la carne aviar en el mercado estadounidense”, sostuvo Michel.

En ese sentido, apuntó: “Por el contrario, sí habilita explícitamente el ingreso de carne aviar y productos avícolas de EE.UU. a la Argentina en el plazo de un año, reconociendo al FSIS del USDA como autoridad sanitaria y aceptando sus certificados como prueba suficiente”.

“Tampoco se observan beneficios concretos para el sector lácteo. Y un dato clave para Entre Ríos: los cítricos dulces, para los cuales el mercado estadounidense podría ser estratégico, ni siquiera figuran en el acuerdo”, agregó.

Finalmente, Michel expresó que “antes de opinar superficialmente, hay que ser responsable, estudiar los acuerdos y medir impactos sectoriales y territoriales. Sin beneficios concretos para la provincia, hablar de “grandes oportunidades” es más una expresión de deseo que realidad”.