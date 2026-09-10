“Lo que se logró ayer es un paso muy básico: instar a las comisiones a tratar el tema. Es un camino largo, pero sirve para visibilizarlo y obligar al Gobierno a tratarlo”, señaló Michel en diálogo con Bolazo Stream y Cero.

En ese sentido, cuestionó el argumento oficial de que el endeudamiento constituye un problema entre privados. “Eso es falso, porque el Gobierno está interviniendo en esa situación: ancla el salario, atrasa su recuperación e interviene cuando regula las tasas eliminando los topes para los bancos”, sostuvo.

Michel también anticipó que ratificará una denuncia para que se investigue a las billeteras virtuales por presunta usura. Además, explicó que impulsa un proyecto inspirado en el PIX, la plataforma de pagos digitales utilizada en Brasil.

“Queremos que haya igualdad de condiciones para elegir otras opciones. Hoy los comercios están cautivos con dos o tres billeteras virtuales”, afirmó.

“El Gobierno está disociado de la realidad”

Para Michel, el problema central está relacionado con la pérdida del poder adquisitivo. “El Gobierno está disociado de la realidad porque no se ocupa del problema de fondo, que es mejorar el poder adquisitivo de los sueldos y las jubilaciones”, expresó.

Según planteó, el incremento de los servicios profundiza esa situación. “Los servicios están subiendo muy por encima de la inflación, eso hace que los sueldos pierdan su poder adquisitivo”, manifestó.

El dirigente cuestionó además el rumbo económico y social de la administración nacional. “Tiene que ver con el modelo social que está intentando instalar el Gobierno, que es peruanizar la economía, que no haya clase media ni industria”, afirmó.

En relación con los proyectos sobre endeudamiento, indicó que son 51 las iniciativas que pasarán a comisión. “Ahora lo que tenemos que hacer es lograr una síntesis y un reclamo común. Vamos a hacer todos los esfuerzos para tener un dictamen único”, explicó.

Críticas a las importaciones

Michel también apuntó contra la apertura de importaciones y sus efectos sobre el empleo. “La gente nos va a volver a escuchar si hablamos de los problemas del día a día”, sostuvo.

En ese marco, mencionó la pérdida de puestos de trabajo en Gualeguaychú: “Tuvimos la pérdida de 100 puestos de trabajo en Unionbat. Son trabajadores que no pueden llevar la comida a su casa”.

También hizo referencia a la actividad avícola en Entre Ríos. “Mirá Granja Tres Arroyos. Entre Ríos es la capital de la producción avícola y ahora se está importando de Brasil”, cuestionó.

Si bien reconoció que se puede discutir la matriz industrial del país, planteó que debe existir un punto intermedio. “No digo que hagamos lo de Cuba. Miremos lo que hace Trump, que aplicó impuestos a los medicamentos chinos para defender su industria y no destruir sus puestos de trabajo. Por supuesto, hay un punto intermedio”, afirmó.

Malvinas y las empresas beneficiadas por el RIGI

Por último, Michel cuestionó la posición del Gobierno nacional en torno a la cuestión Malvinas y sostuvo que existe una contradicción entre el discurso oficial y los beneficios que reciben empresas vinculadas con las islas.

“El Gobierno está tratando de agitar una bandera en la que no cree para tratar de cambiar la conversación pública”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que desde su espacio presentaron dos proyectos vinculados al tema. “Si la Argentina quiere jugar en serio en este tema, que deje sin efecto la disposición impositiva que beneficia a las empresas inglesas que invierten en Argentina”, planteó. También mencionó una iniciativa para aplicar penas de prisión a quienes realicen pesca ilegal.

“Esto tiene que ver con una sobreactuación del Gobierno, porque están saltando todas las empresas que operan en Malvinas y tienen beneficios del RIGI”, sostuvo.