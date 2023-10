En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Michel sostuvo que “en primer lugar, veo que Massa interpretó correctamente el voto de la gente en las PASO e instrumentó medidas para mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos, jubilados, trabajadores, monotributistas; implementó una medida muy importante como fue devolverle el IVA a la canasta básica que beneficio a casi 20 millones de personas y otra medida importante de eliminar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias; tomó medidas con los informales con un bono para que tengan ingresos; fue tomando medidas con los jubilados con refuerzos y creo que a todo eso la ciudadanía lo interpretó muy bien. También la ciudadanía tomó muy bien la decisión de Massa de proteger el ahorro de los argentinos y avanzar sobre las cuevas ilegales y sobre cinco o seis especuladores que juegan con el ahorro de los argentinos para beneficiarse”.

“Pero sobre todo la ciudadanía vio que Massa interpreta el futuro, y tal vez algo que en el pasado se le criticaba a Massa que era su capacidad de hablar con todos, hoy se ve como una virtud. Massa tiene la capacidad de interactuar con el peronismo que está afuera del gobierno, con dirigentes radicales; Massa da un discurso amplio, con humildad, con templanza y está desarrollando un concepto de gobierno que es un concepto de unidad nacional, eliminando la grieta. No es menor el hecho de que Massa haya subido solo al escenario a dar su discurso el domingo, está llamando a un gobierno de unidad nacional, a convocar a los mejores de todos los espacios para dejar tras este proceso del país, y eso significa que Massa es el jefe de este proceso político”, definió.

Agregó que “la política no es solo lo que se dice sino también los gestos y lo que se ve, y en este proceso hay una centralidad muy fuerte de Massa donde va a ser el jefe político, no va a recibir órdenes, va a ejecutar, va a dialogar con todos. Creo que esto es también lo que la ciudadanía vislumbra; ve un jefe, ve una persona con templanza, que atravesó lo peor de la sequía de la Argentina, que llevó adelante lo peor de la negociación con el Fondo, reconociendo las cosas que no salieron bien, que hay que mejorar, pero la ciudadanía comprendió cuál es el gesto”.

Valoró asimismo que “Massa creció 15 puntos respecto de las PASO, mejoró en 4,3 millones de votos; el candidato que le sigue solo mejoró en 0,12, no pudo perforar el techo del 30%. Hay que respetar el voto de los ciudadanos y así como respetamos lo que eligieron los entrerrianos, hay que ver la potencia y la centralidad de Massa como candidato a Presidente, que mejoró 15 puntos respecto de las PASO, algo que no se vislumbraba hace mucho”.

Sobre la reunión que anunció Cristina Fernández con Massa afirmó que “es la vicepresidenta y tiene un papel central en esta coalición, pero el jefe de la coalición es Massa en este momento, y éste va a ser el gobierno de Massa”. “El discurso de él lo dio él, éste va a ser el gobierno de Massa y eso ya quedó claro. Massa habla con todos, todos valoramos y él sobre todo respeta mucho la opinión de la vicepresidenta por la experiencia de gestión y todo lo que ha hecho, pero el jefe de este proceso es Massa. La jefatura política es de Massa, él es el candidato a Presidente, él va a armar los equipos de gobierno, en el gobierno de Massa no habrá Ministerios atravesados horizontalmente con un funcionarios de un espacio y otro de otro espacio, va a haber una gestión vertical; él va a conducir el proceso con mucha firmeza, escuchando a todos, dialogando con todos pero tomando las decisiones él”, sentenció.

Consultado por la posibilidad de integrar al radicalismo en un futuro gobierno, aseveró que “él señaló que va a convocar a los mejores dirigentes, del radicalismo, del peronismo que no está dentro del gobierno, de la izquierda; ya anunció que la mitad de los dirigentes del Banco Central van a ser de la oposición”. Al respecto, advirtió: “Si hay algo claro es que nosotros vamos a llevar adelante todas las medidas para defender nuestra moneda nacional, la forma para eso es acumulando reservas para darle valor al peso, y además no solo queremos Banco Central sino que el artículo 75 inciso 6 de la Constitución Nacional prevé que exista un Banco Central, con lo cual la propuesta de La Libertad Avanza de eliminar el Banco Central no sólo es disparatada sino que es inconstitucional”.

Interpretó además que “lo que la gente vio en Massa es una persona con capacidad de tomar decisiones, nosotros asumimos el problema de la inflación, lo reconocemos, lo planteamos e inmediatamente implementamos la devolución de IVA para atemperar esa inflación. La gente interpreta los procesos y hay que ser respetuosos del voto de la gente y respecto de la Presidencia interpretó que Massa es la persona con la capacidad, los equipos, el nivel de diálogo necesario para llevar adelante este proceso que requiere la Argentina, una Argentina donde quedó claro que la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo no existe más; éste va a ser el gobierno peronista de Massa”.

Al ser consultado respecto de la cuestión inflacionaria y los aumentos constantes de precios, Michel afirmó que “claramente hay maniobras con fines especulativos, no sólo en los comercios sino también gente que está especulando con el ahorro de los argentinos, hay cuevas con mercados ilegales que lo único que hicieron los últimos 10 días es tratar de buscar un número simbólico al dólar blue para generar zozobra, atacar a la ciudadanía y generar incertidumbre”. “Está claro que la ciudadanía no quiere eso, la ciudadanía quiere orden, el orden que brinda Massa”, sentenció.

El escenario provincial

Consultado por la derrota de Adán Bahl como gobernador, reiteró: “Hay que respetar el voto de los entrerrianos y entrerrianas; en 2021 el peronismo había perdido por más de 20 puntos y logró una remontada histórica donde quedamos abajo por menos de dos puntos respecto del gobernador electo que está en campaña desde hace cuatro años, con lo cual creo que ese nivel de campaña y sobretodo la campaña digital negativa muy fuerte que largó en la última semana en muchos centros urbanos tuvo una incidencia positiva para el actual gobernador electo de la oposición”.

De todos modos, apuntó que “hay que ser respetuosos de lo que la gente decidió, interpretar la demanda de la sociedad y ver cómo se le resuelven los problemas. Adán Bahl es un excelente intendente, ordenó una Intendencia, creo que Bordet va a terminar una de las mejores gestiones que tuvo el peronismo de Entre Ríos, con números de superávit fiscal, superávit primario, con una provincia ordenada, que respeta las instituciones. Y hay que acatar lo que se decidió la ciudadanía”.

En otro orden, dijo desconocer si Sergio Massa saludó a Rogelio Frigerio tras la consagración como gobernador electo pero reveló que él le envió un mensaje felicitándolo.

