Al respecto, manifestó: “Concordia es un claro ejemplo de cómo la Aduana ha ido profundizando las tareas de control. Sobre todo con la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal de Concordia, eso ha dado un salto sustancial en la lucha contra el narcotráfico. Junto con la tarea que desarrolla el Ministerio Público Fiscal, la jueza Ramponi y el secretario penal Pergol, que son muy importantes para la ciudad y nos facilita mucho la tarea. Nosotros tenemos un escáner en el puente de Concordia y contamos con personal capacitado. Ustedes han visto un sinnúmero de operativos especialmente de camiones de patente paraguaya que querían pasar por nuestro territorio e ingresar a Uruguay con droga. Esta tarea que hace la Aduana tiene una importancia primordial para el cuidado de nuestro país y de nuestra provincia para el combate contra el narcotráfico”, sostuvo el funcionario.

Michel expuso cuales fueron las primeras medidas que tomó cuando asumió su actual puesto. “Desde julio de 2022 escaneamos todas las barcazas que vienen desde Paraguay con banderas paraguayas y bolivianas. Desde ese momento dejó de ingresar droga a Europa via barcos que pisaron puertos argentinos. Ahora todos esos cargamentos tienen como origen el puerto de Montevideo. Intentan ingresar droga por Uruguay para cargarla en el puerto de Montevideo porque tienen un solo escáner. Nosotros en la Aduana tenemos 24 escáneres de camión y estamos incorporando 4 más en 2 meses”, contó.

El Director General de Aduanas explicó los recursos que tiene el organismo para controlar las cargas que llegan de otros países . “No sólo hicieron una tarea fundamental los operadores de escáner sino también los binomios: guía-can. Nada sería posible sin el acompañamiento de la justicia y de las fuerzas de seguridad, el camino para combatir el narcotráfico es el trabajo en conjunto entre los organismos del Estado”, finalizó.