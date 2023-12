A través de X, Guillermo Michel expresó su posición respecto al DNU que firmó Javier MIlei en cuestiones relacionados con el Comercio Exterior y el Código Aduanero.



“Si bien existen muchas cuestiones vinculadas al funcionamiento del comercio exterior que deben ser mejoradas, hacerlo por DNU sin discutirlo en profundidad en el Congreso de la Nación no es el mejor camino. Si bien se modifican cuestiones procedimentales del Código Aduanero, la materia de fondo es tributaria y está vedada su modificación por DNU (artículo 99.3 CN), por ende es inconstitucional. Un claro ejemplo de esto es que no existe modificación alguna por DNU a la Ley 11.683, de Procedimiento Tributario. Asimismo, no existen circunstancias excepcionales ni razones de NECESIDAD y URGENCIA que plantea nuestra Constitución Nacional para efectuar esta modificación por DNU del Código Aduanero y muchas de las cuestiones que se busca modificar en este DNU van en contra de las directrices establecidas por la Organización Mundial de Aduanas”. afirmó el ex director de Aduana.



