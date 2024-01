El ex titular de Aduana, Guillermo Michel hizo un análisis en torno a las primeras medidas de Javier Milei y expresó que espera que a Milei le vaya bien pero “pero quiero decir cuando no estoy de acuerdo con algo. Que haya ganado no le da el monopolio de la verdad”.

Por otra parte, Michel criticó el comportamiento de Rogelio Frigerio a quien apuntó diciendo “a mí me gustaría que nuestro gobernador se ponga a gestionar y deje la campaña, Frigerio es un político hábil y lo que está haciendo es construir un relato político para las medidas que va a tener que tomar en marzo y en abril porque es economista e inteligente, sabe lo que viene”.

En este sentido, destacó que “Bordet estuvo 96 meses donde se pudieron pagar los salarios y en el mes 97 ¿No se pueden pagar?”.

Y continuó: “Si Frigerio entiende que le faltan fondos, tiene muchas medidas para tomar, lo que pasa que gobernar implica gestionar y enfrentarse a sectores. Que pida coparticipación con el impuesto País, pero esto implica discutir con el gobierno. O que mande un proyecto para gravar las leliq y los Pase de bancos”.

En esta línea, Michel comparó al gobernador de Entre Ríos con su Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, al cual elogió por su capacidad de gestión en detrimento del mandatario provincial: “Me encontré policías en el Parque Unzué y hablé con uno, y me dijo que les habían marcado los puntos más sensibles de la ciudad donde querían que haya un policía las 24 horas. Un ministro que no habla sino que ejecuta, al gobernador de Entre Ríos necesita más ministros como Roncaglia que sepan gestionar”.

El referente peronista también fue muy duro con Mauricio Davico a quien calificó como “intendente mileista”. Y agregó: “Se acabó la campaña, hay que dejar de sacarse selfies con cara linda, al Parque Únzue hay resolverle el tema de los mosquitos por ejemplo”.