"ES UN GRAN HONOR"
Michel juró como diputado en el Congreso de la Nación
El legislador electo por Entre Ríos, Guillermo Michel, prestó juramento este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación. Su mandato comenzará el 10 de diciembre.
La Cámara de Diputados de la Nación llevó a cabo este miércoles la sesión preparatoria en la que juraron los diputados nacionales electos el 26 de octubre pasado. Michel prestó juramento y quedará incorporado a la Cámara baja a partir del próximo 10 de diciembre.
Al respecto, expresó: “Es un gran honor, orgullo y responsabilidad representar a los entrerrianos en la Cámara de Diputados de la Nación. Con propuestas, ideas nuevas y el compromiso de siempre, vamos a defender los derechos e intereses de nuestro pueblo y a promover la producción, el trabajo y la justicia social”.
Asimismo, Michel manifestó: “Tenemos importantes desafíos por delante. Vamos a trabajar con visión colectiva, sentido federal y a discutir cada tema de cara a la sociedad”.