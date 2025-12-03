La Cámara de Diputados de la Nación llevó a cabo este miércoles la sesión preparatoria en la que juraron los diputados nacionales electos el 26 de octubre pasado. Michel prestó juramento y quedará incorporado a la Cámara baja a partir del próximo 10 de diciembre.

Al respecto, expresó: “Es un gran honor, orgullo y responsabilidad representar a los entrerrianos en la Cámara de Diputados de la Nación. Con propuestas, ideas nuevas y el compromiso de siempre, vamos a defender los derechos e intereses de nuestro pueblo y a promover la producción, el trabajo y la justicia social”.

Asimismo, Michel manifestó: “Tenemos importantes desafíos por delante. Vamos a trabajar con visión colectiva, sentido federal y a discutir cada tema de cara a la sociedad”.