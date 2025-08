Guillermo Michel y Andrés Sabela conversaron en exclusiva con Ahora Cero Radio, a tres meses de los comicios de octubre en Entre Ríos y en las vísperas de los cierres de listas que confirmarán la unidad de gran parte del peronismo y, de no ocurrir nada extraño, la alianza entre Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza.

El contexto social en el que se da esta campaña de cara a las elecciones legislativas no es nada sencillo, y así lo reconoció Michel: “Hay un dato que no pasa desapercibido que es que la participación que hubo en las últimas elecciones fue cercana al 52%, lo que refleja la bronca de la gente con la política en general porque no le viene dando soluciones. El exponente final de eso fue el voto a Milei, pero ahora se está viendo esa situación reflejada en los que no van a votar, porque el Gobierno tampoco ha dado respuestas”. Además, aseguró: “El sentimiento de esperanza aún prevalece en la sociedad. Tuvimos un presidente que no ejerció el poder y ahora, te puede gustar o no, el actual si lo ejecuta, lleva adelante sus políticas. Pero ya no da más esto de estar insultando, agrediendo, burlándose de chicos con autismo, sé que es un clima de época, pero no se puede hacer política así”.

Por su parte, Sabella sostuvo: “Estamos en un momento para pensar como reconstruimos al peronismo y a las políticas que necesita el país; eso nos permite escuchar los problemas y percibir la desazón por lo que está pasando con el Gobierno. La sociedad argentina no es violenta, ni racista ni se aprovecha de las minorías. Hoy lo que está ocurriendo es que pareciera ser que la única verdad es la realidad que nos quieren hacer creer desde las redes sociales y la constante perversidad no conduce a nada”.

Puntualmente en cuanto a la contienda de octubre, Michel fue contundente a la hora de referirse a la estrategia del Gobernador de Entre Ríos de ir junto a La Libertad Avanza: “Van a ir pintados de violeta a las elecciones. La Libertad Avanza y el oficialismo son lo mismo y por eso van a ir juntos en la misma boleta en octubre. Frigerio y Milei son dos caras de la misma moneda y para no salir tercero va a ir a la cola de LLA sin poner candidatos, porque se los va a poner Milei. Le pisó el electorado. No es una crítica, sino una descripción objetiva de la realidad. Hay mandatarios provinciales que eligen mantener su dignidad política y su espacio, y hay otros que piensan únicamente en modo urna y para no salir últimos van a la cola de La Libertad Avanza, como se dará en Entre Ríos. La política se hace para representar sectores, no para ver cómo te va en una elección. La Provincia está tomando deuda para ir emparchando los problemas de gestión y de déficit. No tienen ni los números ordenados ni la administración, no hay nadie en la casa de gobierno. ¿Quién gestiona hoy? No se gobierna recortando horas extras y haciendo videos para las redes sociales. Me preguntó: ¿Mejoró la obra pública, la salud, la educación, el poder adquisitivo? Entiendo su razonamiento de que es una elección de cargos nacionales y no provincial porque la imagen de la gestión de Milei está mejor que la de Frigerio”.

En el mismo sentido, Sabella marcó: “Lo que interesa es tener legisladores que defiendan los intereses de Entre Ríos, que se comprometan con lo que dicen y no que se vayan del recinto”, en referencia al no acompañamiento de los legisladores de Juntos por Entre Ríos al financiamiento para las universidades. Además, sostuvo que es “poco serio” que las alianzas electorales “sean entre gente que piensa ideológicamente de forma totalmente distinta, ya que uno intenta representar ideas, valores y principios de cómo quiere vivir en sociedad”.

Michel sostuvo que en los comicios de octubre se votará “si el Gobierno profundiza el ajuste y los recortes o no” y agregó: “Para nosotros ese no es el camino y creemos que la educación gratuita de nivel es muy importante para los entrerrianos, que la salud es trascendental, que es necesario defender las fuentes de trabajo y a la producción argentina”.

En palabras de Sabella: “Estas elecciones tienen una importancia mayor a otras de medio término, para defender lo que el pueblo argentino tiene como derechos: poder adquisitivo, salud, educación, ciencia y tecnología”.



Cuestionamientos al plan económico

Michel hizo hincapié en el incremento del costo de vida fijo de las familias, argumentando que la inflación que impacta sobre las personas en el día a día va por encima de la medición final que arroja el indec: “Estuvimos en uno de los principales frigoríficos de pollos de Entre Ríos, y nos decían que los empleados tienen el sueldo en dólares más alto, en torno a los 1.100. Sin embargo, cuando hablamos con los empleados no le alcanza para nada. La luz aumentó cinco veces; el gas, tres veces; el combustible se multiplicó por cuatro; se incrementaron las cuotas del colegio, de la obra social o la prepaga… De destinar un 20% del sueldo a los gastos fijos ahora tenés que pensar en más del 50%, y eso lo que provoca es una caída del consumo. La última inflación que publicó el Indec fue de 1,6%, pero la educación subió 3,7%, todo lo que es servicios públicos subió 3,4%, entonces los gastos fijos crecen un montón y no le queda dinero en el bolsillo a la gente. Y al no haber consumo interno, que es el 70% del PBI de la economía, el resto de la actividad se resquebraja. ¿Y cómo se refleja eso? Andá a la costanera de Gualeguaychú un sábado a la noche y hay dos mesas ocupadas, y estamos en vacaciones”.

Asimismo, aseveró: “En la economía argentina los únicos que están creciendo son los sectores de la minería, el petróleo y el gas, y el agro, producto de que se venía de sequías, entonces este programa que planteó el FMI te lleva a una economía que termina en un modelo de país como el que tiene Perú o Chile, con una fuerte desigualdad. El Gobierno nacional muestra un superávit con el dinero de los gobernadores. La apertura de las importaciones va a provocar la destrucción de las industrias nacionales y el empleo. Tenemos que pensar políticas de largo plazo, hace dos años el país no tiene presupuesto, y gritando e insultando no creo que sea el camino. La gestión de Milei tiene la imposibilidad de acumular dólares. Durante los primeros seis meses de 2025 las exportaciones argentinas de bienes fueron 39.750 millones de dólares (+4% interanual), mientras que las importaciones sumaron 37.000 millones de dólares (+34,5%). Este crecimiento muy superior de las importaciones, respecto de las exportaciones, tensiona las reservas. Si se analiza la Cuenta Corriente (dólares que entran y salen) para todo el 2025, el FMI proyecto un déficit de -2.700 millones de dólares anual, pero solo en este semestre el déficit supera los -6.000 millones de dólares. Al programa le faltan dólares”.

Mientras que Sabella postuló: “El déficit fiscal y la inflación está claro que había que corregirlos, pero hay que elegir cómo llegar a eso, y optaron por hacer el ajuste en los jubilados, en la educación, en la salud y en la coparticipación de las provincias”.