A través de una publicación en X, el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, destacó el rol de las exportaciones entrerrianas en el complejo exportador del total del país.

“En el año 2025 Argentina exportó 87.077 millones de dólares en bienes y 9.600 en servicios. Esta generación de divisas le permite al país generar empleo y desarrollo, diversificar su matriz productiva y aportar al crecimiento económico” indicó Michel.

En el año 2025 Argentina exportó USD 87.077 millones solo en bienes. Además se exportaron servicios por USD 9.600 millones.



Las exportaciones de bienes con origen en la provincia de Entre Ríos totalizaron USD 2.097 M.



· El 60% se concentró en productos primarios (maíz,… pic.twitter.com/X37H5yGZ8a — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) July 10, 2026

Los principales destinos de las exportaciones de bienes fueron Brasil (15%), China (11%), Estados Unidos (10%), Chile (7%) e India (6%).

Michel también detalló cómo se componen las exportaciones con origen en Entre Ríos:

Las exportaciones con origen en la provincia de Entre Ríos totalizaron 2.097 millones de dólares.

· El 60% se concentró en productos primarios (maíz, trigo, economías regionales).

· El 32% en productos de la agroindustria (biodiesel, pollos, carne)

· El 5% en manufactura industrial.

· El 3% en energía.

En esa línea finalizó con una crítica en la que le pregunta al Gobernador de la provincia si está de acuerdo con que solo hagamos dulce de leche y biromes también en Entre Ríos.