El diputado electo de Fuerza Entre Ríos Guillermo Michel habló en Ahora Cero Radio sobre los resultados de las elecciones legislativas del domingo pasado.

“Los problemas de la gente no se terminaron, no le cambió nada. Nosotros seguimos proponiendo el dialogo, la gente la está pasando mal, ahora hay que plantear madurez política y hay que intentar resolverle los problemas que tiene”, expresó Michel.

Por otro lado, se mostró muy crítico del desempeño del peronismo: “Si no entendemos que la sociedad no visibiliza al peronismo como alternativa de futuro, va a ser difícil. Hay determinados sectores de la sociedad a los que no podemos llegar. Está bueno que pudimos retener los dos senadores, pero no podemos festejar esto”.



