Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, el intendente de San José Gustavo Bastián, y la concejala de Colón, Patricia Irigoy, mantuvieron un encuentro con la multisectorial Somos Ambiente y Colón en riesgo, a fin de abordar conjuntamente la problemática generada por el proyecto de la empresa HIF Uruguay SA.

Michel y Marclay vienen llevando adelante diversas acciones para prevenir el potencial daño ambiental que podría generar la instalación de la planta de combustibles sintéticos en Paysandú.

En esta oportunidad, se reunieron con referentes de las organizaciones Somos Ambiente y Colón en riesgo, con el propósito de trabajar de forma articulada en diversas medidas preventivas que garanticen el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia-UPM”.

A este respecto, Michel expresó: “Además de las presentaciones judiciales que hemos realizado para que se cumpla con la normativa vigente para abordar este tipo de situaciones -tarea que deberían realizar Frigerio y Walser pero no lo hacen-, consideramos sumamente importante trabajar codo a codo con la comunidad. Por eso una de las primeras acciones que llevamos adelante fue activar un sitio web con toda la información pública disponible para que la ciudadanía pueda tomar conocimiento de la problemática; y ahora nos encontramos con organizaciones ambientalistas con el objetivo de intercambiar perspectivas, aunar criterios y establecer un plan de trabajo conjunto”.

“Estamos convencidos de que la salida a esta situación es el diálogo y la aplicación de la ley, defendiendo en todo momento los intereses de nuestra provincia”, manifestó.