Michel, Marclay y Bordet votaron a favor de la ley que endurece las penas contra el vandalismo rural
Los diputados nacionales por Entre Ríos votaron a favor del proyecto de ley que endurece las penas contra el vandalismo rural. La iniciativa busca proteger la producción agropecuaria con castigos de hasta ocho años de prisión por daños en cultivos e infraestructura.
Los diputados nacionales por Entre Ríos, Guillermo Michel, Marianela Marclay y Gustavo Bordet votaron a favor del proyecto de ley que propone incorporar nuevos delitos al Código Penal, con penas de hasta ocho años de prisión por daños a cultivos, ganado e infraestructura agropecuaria. El proyecto obtuvo media sanción de Diputados y fue remitido al Senado de la Nación.
“Debemos proteger al productor agropecuario, no solo a sus inmuebles sino también a sus cultivos, ganado, silobolsas, corrales y al resto de su infraestructura agropecuaria. Son la fuente de ingreso del productor” señaló el diputado Michel.
La norma establece una pena de entre un mes y un año de prisión para quien entre a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad de quien tenga derecho a excluirlo. Esa voluntad se presume si hay “cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”.
La reforma también crea el artículo 184 bis, con penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y 12 veces el valor del daño. Alcanzaría a quienes destruyan o dañen bienes vinculados de forma directa con la producción agropecuaria, como cereales, oleaginosas, plantaciones, ganado, forrajes, leña y productos durante su transporte.
El artículo contempla daños contra silobolsas, tolvas, silos, corrales, tranqueras, alambrados, reservas hídricas, sistemas de riego, bombas sumergibles, generadores y paneles solares.