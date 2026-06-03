La iniciativa busca que familiares, convivientes, amigos íntimos o personas cercanas puedan ser penalmente responsables cuando realicen conductas activas destinadas a garantizar la impunidad del autor, como ocultar pruebas, alterar la escena del crimen, destruir rastros, o brindar información falsa a la justicia.

La propuesta surge a partir de una contradicción existente en la legislación actual. Si bien la Ley 26.971 incorporó la figura de femicidio y reconoció la extrema gravedad de la violencia de género, el Código Penal mantiene una exención de responsabilidad para determinadas personas cercanas al autor del delito, aún cuando participen activamente en maniobras destinadas a encubrirlo.

El proyecto procura adecuar la legislacion argentina a los compromisos asumidos en la Convencion de Belem do Para y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a investigar, juzgar y sancionar eficazmente la violencia contra las mujeres, y en un contexto donde Argentina viene en un retroceso en políticas de género y prevención de violencia.

Para Michel, “la protección de los vínculos familiares no pueden llegar al punto de neutralizar la obligación estatal de investigar, juzgar, y sancionar hechos que lesionan de manera irreversible la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres”.

Finalmente, señaló que “el proyecto no penaliza la mera pasividad, el silencio ni la abstención de declarar. Penaliza el encubrimiento activo de femicidios y de delitos contra la vida cometidos en un contexto de violencia de género”.