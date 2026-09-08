El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, presentó un proyecto de ley para establecer un régimen de resiliencia de los servicios de comunicaciones frente a fenómenos climáticos severos. La iniciativa busca que las empresas de telefonía, internet, comunicaciones móviles y televisión cuenten con infraestructura, sistemas de respaldo y planes de contingencia que permitan sostener o recuperar rápidamente los servicios ante tormentas, inundaciones y otros eventos extremos.

El proyecto presentado “tiene por objeto establecer un régimen de resiliencia de las redes e infraestructuras destinadas a la prestación de servicios de acceso a Internet, Servicio Básico Telefónico, Servicios de Comunicaciones Móviles y servicios de radiodifusión por suscripción, a fin de asegurar su preparación, continuidad y capacidad de recuperación frente a fenómenos climáticos severos. A los efectos de la presente ley, se entiende por resiliencia la capacidad de las redes e infraestructuras para resistir, absorber y adaptarse a los efectos de tales fenómenos, mantener su funcionamiento y recuperar su operatividad ante interrupciones o afectaciones del servicio”.

En ese sentido, se dispone que “los prestadores alcanzados deberán adoptar, implementar, mantener y actualizar las medidas técnicas y operativas necesarias para asegurar la resiliencia de sus redes e infraestructuras frente a fenómenos climáticos severos”; y se establece como autoridad de aplicación al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

“Estamos entrando en un período en el que los fenómenos climáticos pueden ser cada vez más intensos y frecuentes. Los Servicios Meteorológicos advierten que El Niño continuará durante los próximos meses con una intensidad fuerte o muy fuerte, y Entre Ríos ya está atravesando alertas por tormentas. No podemos esperar a que ocurra una emergencia para preguntarnos si las comunicaciones van a funcionar”, sostuvo Michel.

“Durante una tormenta o una inundación, tener comunicación permite que una persona pueda pedir ayuda, recibir una alerta o comunicarse con su familia. También es indispensable para que bomberos, fuerzas de seguridad, servicios sanitarios, Defensa Civil y los organismos del Estado puedan coordinar una emergencia. Por eso proponemos que las empresas estén obligadas a tener respaldo energético, redundancia de redes, equipamiento alternativo y planes de contingencia previamente preparados”, afirmó el diputado.

Asimismo, la iniciativa establece acceso gratuito a los servicios de emergencia, mecanismos de itinerancia de redes cuando una compañía quede fuera de servicio y sistemas de alerta pública.

“El objetivo es que frente a una catástrofe las comunicaciones no sean una dificultad más. No podemos evitar una tormenta, pero sí podemos exigir que el Estado y las empresas estén preparados para reducir sus consecuencias. La resiliencia de las comunicaciones es también una política de prevención, de protección de la población y de reducción del impacto social y económico de una emergencia”, manifestó Michel.

Y agregó: “Recientemente con la concejala de Concordia, Claudia Villalba, conversamos sobre la importancia de accionar preventivamente ante el fenómeno de El Niño teniendo en cuenta lo ocurrido hace algunas semanas, cuando un fuerte temporal dejó a la ciudad sin luz, internet y comunicaciones durante varios días. Es necesario tomar medidas para contrarrestar los efectos de ese tipo de situaciones y en esa línea va nuestro planteo”.

Fundamentos



Dentro de los fundamentos del proyecto de ley, se plantea que durante una inundación, una tormenta extraordinaria, vientos de gran intensidad o cualquier otro evento de esa naturaleza, “disponer de redes preparadas y capaces de continuar funcionando o de recuperar rápidamente su operatividad puede contribuir directamente a salvar vidas, facilitar la asistencia de las personas afectadas y reducir las consecuencias sociales y económicas de una catástrofe. La resiliencia de las comunicaciones debe ser entendida, por ello, como una herramienta concreta de prevención y respuesta frente a la emergencia. Los fenómenos climáticos severos pueden afectar el suministro eléctrico, instalaciones, nodos, enlaces y otros componentes de las redes. La respuesta no puede comenzar recién cuando el servicio se interrumpe”.

“La normativa vigente ha establecido exigencias específicas de preparación, contingencia y recuperación destinadas a preservar la disponibilidad de las comunicaciones frente a situaciones de emergencia o desastre. El presente proyecto parte de esos antecedentes y procura elevar a rango legal las exigencias esenciales de resiliencia, extendiendo un piso común de obligaciones a los servicios de acceso a Internet, Servicio Básico Telefónico, Servicios de Comunicaciones Móviles y radiodifusión por suscripción, cualquiera sea la tecnología utilizada para su prestación”.

“El objetivo del presente proyecto es concreto: que frente a un fenómeno climático severo las redes de comunicaciones se encuentren preparadas, que los mecanismos de respaldo funcionen, que los prestadores puedan responder de manera inmediata y que los servicios afectados recuperen su operatividad con rapidez. No es posible evitar todos los efectos de una catástrofe natural. Sí es posible exigir preparación para reducir sus consecuencias. En situaciones críticas, mantener una comunicación, permitir un llamado de emergencia, hacer llegar una alerta a tiempo o recuperar rápidamente una red puede significar que la asistencia llegue antes, que una persona pueda pedir ayuda o que una comunidad pueda organizar mejor su respuesta. Fortalecer la resiliencia de las comunicaciones es, en definitiva, fortalecer la capacidad de la sociedad y del Estado para enfrentar situaciones de emergencia, proteger a la población y reducir los daños provocados por fenómenos climáticos severos”.