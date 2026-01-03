REPERCUSIONES EN LAS REDES
Michel se refirió a la captura de Maduro en Venezuela tras el operativo dirigido por Estados Unidos
Luego de la captura de Nicolás Maduro, quien fue sacado de Venezuela en un operativo dirigido por Estados Unidos e imputado por narcoterrorismo, las reacciones no se hicieron esperar.
El Partido justicialista fue contundente con su postura. La cuenta oficial emitió un comunicado de repudio del ataque dirigido por Trump y se refirió a violaciones a tratados internacionales.
“Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas. Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía”, escribieron.
El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, adhirió a la comunicación del PJ: “Como peronista coincido con el comunicado, principalmente con relación a la violación de la Carta de Naciones Unidas. Considero también que omitimos señalar con anterioridad cuestiones graves del gobierno de Maduro, que llegó a detener a dirigentes políticos y estudiantes, sin respetar la democracia”.