Luego de la captura de Nicolás Maduro, quien fue sacado de Venezuela en un operativo dirigido por Estados Unidos e imputado por narcoterrorismo, las reacciones no se hicieron esperar.

El Partido justicialista fue contundente con su postura. La cuenta oficial emitió un comunicado de repudio del ataque dirigido por Trump y se refirió a violaciones a tratados internacionales.

“Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas. Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía”, escribieron.

Como peronista coincido con el comunicado, principalmente con relación a la violación de la Carta de Naciones Unidas.



El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, adhirió a la comunicación del PJ: “Como peronista coincido con el comunicado, principalmente con relación a la violación de la Carta de Naciones Unidas. Considero también que omitimos señalar con anterioridad cuestiones graves del gobierno de Maduro, que llegó a detener a dirigentes políticos y estudiantes, sin respetar la democracia”.



