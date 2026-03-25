En declaraciones a un medio radial uruguayo el diputado nacional Guillermo Michel se refirió a la demanda civil que presentó contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA a fin de “prevenir el potencial daño ambiental que podría causar la instalación de la planta en Paysandú y frente a la inacción de Frigerio”.



“Acá en Argentina no hay ningún papel de cómo sería la planta; lo único que hay es una presentación de planos con poca precisión. Una de las medidas que pedimos es ver qué se presentó en Uruguay. El potencial daño ambiental está planteado desde lo visual y también desde la contaminación de las aguas. Es una acción por el daño que se podría causar”, explicó el legislador.

Y remarcó: “Tenemos un tratado del río Uruguay que regula el funcionamiento del río de ambos países, que ambos han suscripto y tiene pleno funcionamiento. Buscamos aplicarlo, en particular el artículo 7 y que la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) actúe en el marco de la ley”.

Asimismo, Michel se refirió a “la inacción del gobernador Rogelio Frigerio”: “Ustedes tienen políticos que están defendiendo lo que consideran intereses uruguayos. Nosotros estamos haciendo esta acción porque del lado nuestro no vemos que el gobernador accione todas las herramientas jurídicas que se deberían”.

En relación a la planta, señaló que “nosotros no compartimos el lugar de ubicación. Nadie está en contra del pueblo uruguayo, de que se generen puestos de trabajo, de la inversión. La discusión nuestra es respecto al lugar de ubicación”.

“La salida a este conflicto es con diálogo y no volver a los errores que se cometieron en el pasado de mentirle a la gente y que se termine en cuestiones que no son conducentes para ninguno de los dos pueblos”, manifestó.

En este sentido, el legislador dijo: “Soy de Gualeguaychú así que viví muy de cerca el conflicto de Botnia y de lo que estoy seguro es que la salida para esto no es ningún corte de ruta, ni la agresión, como nos pasó en el pasado con los vecinos de Fray Bentos, sino que la salida es a través de la aplicación de la ley y del tratado del río Uruguay”.

Michel explicó que “hay una demanda penal que inició la fiscalía de investigación preliminar; en esa causa nos presentamos como amigos del tribunal, digitalizamos toda la causa y la colgamos en una web a disposición de la gente. Y por otro lado iniciamos hace 15 días una figura nueva de nuestro Código civil que es la acción preventiva del daño: una demanda civil en la cual frente a un posible daño ambiental, lo que se busca es constituir prueba para demostrar la afectación”.

“Estamos pidiendo una línea de base que es una creación doctrinaria que quedó del fallo de Botnia, que es cuáles son los estándares ambientales actuales en el río sin el funcionamiento de la planta, para luego poder compararlo -si el día de mañana se avanza con la instalación- con la situación futura”.

Y especificó: “Pedimos una pericia ambiental, el estudio de las aguas y del nivel de turbulencia. Ustedes dicen que es una planta de hidrógeno verde pero en definitiva es una planta de metanol y de generación de combustibles sintéticos. Suena muy lindo el título hidrógeno verde, es muy marketinero, los felicito a los accionistas finales de HIF que en realidad no son chilenos; el capital al final del día está colocado en Europa”.