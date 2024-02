El ex titular de Aduanas y hombre fuerte del peronismo entrerriano, Guillermo Michel, cargó esta mañana, en un reportaje que le realizó Daniel Enz en A quien corresponda, contra Rogelio Frigerio a quien aseguró verlo “nervioso, exaltado y con pocas ganas de estar en nuestra provincia”.

Michel resaltó la postura de los Gobernadores de Santa Fe y Córdoba, Pullaro y Llaryora, por oponerse a la idea del Gobierno Nacional de aumentar dos puntos las retenciones a la harina y aceite de soja y cuestionó a Frigerio a quien acuso de no defender “los intereses de los productores entrerrianos”. “El actual gobernador siempre tuvo una virtud que fue ser un político de diálogo que buscaba acuerdos, hoy estamos viendo una versión exaltada e impulsiva de Frigerio que distorsiona los hechos para ajustar la realidad a su discurso. Los entrerrianos necesitamos que vuelva a ser el de antes. El hombre de diálogo y consenso. Esta versión exaltada e impaciente tiene consecuencias que se reflejan en su falta de gestión y de liderazgo”, sostuvo.

Además, Michel aseguró que en el Gobierno provincial existe una “falta de liderazgo y de conducción política alarmante” y puso como ejemplo las vacaciones de funcionarios entrerrianos en el exterior: “Cuando asumió, el Gobernador tomó la decisión, para mí muy correcta, de pedirle a sus funcionarios que no se vayan de vacaciones, sin embargo tres miembros de su Gabinete se fueron viajaron al exterior. Dio una orden y el resto del Gabinete debería haberlo obedecido, sin embargo se fueron igual”. También sostuvo que otro tema que muestra la “falta de conducción política del Gobernador” es lo que pasó con la ley omnibus. “Frigerio se había mostrado como facilitador del Gobierno Nacional y sus legisladores le votaron todos en contra. Es decir que los diputados que deberían responderle al Gobernador, votaron todos en contra de lo que el mismo Frigerio estaba trabajando”.

El ex titular de Aduanas reconoció la tarea del ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, pero cuestionó al resto del equipo de Gobierno de Frigerio a quienes llamó “ministros fantasmas que no hablan ni gestionan y lo único que hacen es generar contenidos para redes sociales". Además cuestionó puntualmente a Julio Panceri, ministro de Economía a quien aseguro no conocerle la voz y afirmó que “la situación económica de Entre Ríos se maneja desde Buenos Aires a través de Camilo Di Boscio y Guillermo Giussi que son los que tienen relación con el agente financiero de la provincia y eran miembros del gabinete de Frigerio cuando era ministro del Interior. Son los que manejan la relación con el gobierno nacional. Es decir que tenemos un ministro de Economía designado formalmente pero que no maneja los temas económicos de la provincia”.