Guillermo Michel, diputado nacional por Entre Ríos del PJ, lanzó duras críticas hacia el modelo económico del gobierno, advirtiendo sobre el acelerado deterioro social, el avance del endeudamiento familiar para la compra de alimentos, el sesgo de las partidas presupuestarias y las consecuencias del impacto tarifario sobre la clase media.

Al analizar el proyecto de ley enfocado en la morosidad y el desendeudamiento, el legislador calificó la iniciativa del oficialismo como una “falta total de respeto”, señalando una desconexión directa entre el Ejecutivo y el día a día de la ciudadanía: “La gente hoy no se endeuda para cambiar el auto o comprar una casa; se endeuda para comprar alimentos porque los gastos fijos e inflexibles suben muy por encima de la inflación”.

El contraste entre el índice de inflación general y el aumento constante de las tarifas públicas ha erosionado los salarios. Esta dinámica se manifiesta de dos formas: mientras en las grandes urbes el endeudamiento se canaliza mediante tarjetas de crédito y billeteras virtuales, en las localidades del interior la población recurre a mutuales, cooperativas o usureros para poder saldar la canasta básica entre el día 15 y el cierre de mes.

Asimismo, Michel alertó sobre un modelo que busca debilitar la industria nacional con la consecuente pérdida masiva de puestos de trabajo.

En el terreno fiscal, el diputado puso la lupa sobre la jurisdicción 91 del Presupuesto, identificándola como una partida discrecional de asistencia financiera reservada para el año electoral por un monto cercano a los 10.000 millones de dólares (equivalente a más de un punto del PBI), con un incremento presupuestario del 162%.

Respecto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Michel calculó que el gasto tributario de los proyectos aprobados excede el 1,2% del PBI, lo que implica más de 7.000 millones de dólares en beneficios fiscales. Aunque marcó diferencias con la redacción original de la ley, resaltó la importancia de garantizar la continuidad institucional y respetar los contratos e instancias internacionales para evitar futuros litigios y embargos contra el Estado.

Por último, remarcó: “Hay un mañana: vamos a dar vuelta la página en diciembre de 2027. Ahora es el tiempo de las ideas, de pensar en lo que desde el peronismo les vamos a proponer a los argentinos para recuperar el trabajo, el salario, las jubilaciones, la educación y la salud pública. Y defender el país con desarrollo y oportunidades que históricamente hemos sido”.