En la sede del organismo ubicada en Avenida del Valle y San Lorenzo, se entregaron más de 200 neumáticos nuevos para las fuerzas de seguridad por valor de 40 millones de pesos y, en la Región Hidrovía que se extiende desde Zárate hasta Puerto Iguazú, se hará entrega de otras 3420 unidades en las 14 aduanas que la región integra.Los neumáticos fueron secuestrados en distintos operativos realizados en los últimos meses a lo largo de la autovía nacional 12 y 14 y en los pasos fronterizos de la Mesopotamia por infracciones al Código Aduanero. El contrabando se incrementó por el alto precio que tienen los neumáticos en Argentina en relación a los valores que se abonan en Uruguay y Paraguay fundamentalmente.

El Director de Aduanas Guillermo Michel dijo que "claramente nuestra frontera de Entre Ríos es compleja, porque tiene un tráfico diario de 400 camiones en Gualeguaychú, en Colón otros 200 y Concordia con 300 más la particularidad de todo lo que es el tránsito de los puertos Montevideo e Iguazú donde hemos hecho muchos operativos relacionados a cocaína sobre los ejes de los camiones por el intento de contrabando de drogas'. El funcionario “agradeció al Ministro Fernández, al Administrador Castagneto y a todas las fuerzas de seguridad por haber dedicado tiempo a la suscripción de este acuerdo y por estar acá para darle principio de ejecución. Vemos que el fruto del trabajo que realizan todos los agentes de la aduana tiene un resultado concreto con la incautación de neumáticos por infracción al código aduanero y con este convenio ayudar a las fuerzas de seguridad a desempeñar sus tareas”.

Michel detalló: “Desde julio de 2022 la Aduana lleva secuestrados 37.665 neumáticos, de los cuales 15.645 ya están disponibles para entregar a las fuerzas de seguridad. Además, cerca de 22.020 cubiertas más están en proceso de disponibilidad jurídica”.

El Ministro de Seguridad señaló que teniendo funcionarios como “Carlos Castagneto al frente de AFIP y Guillermo Michel en Aduana podemos hablar el mismo idioma. Nosotros tiramos señales y ellos nos van llevando, nos van diciendo como seguir y entramos donde nos dicen. La respuesta es muy grande en un país que tiene 2.780.400 kilómetros cuadrados, 5.256 kilómetros de límite fronterizo con Chile,752 con Bolivia, 1737 con Paraguay, 1132 con Brasil y 493 con Uruguay. Todo ese espacio lo tenemos que cubrir. El tiempo sería nuestra debilidad porque no lo podemos cubrir tan rápido como quisiéramos”.



En su alocución previa a la conferencia de prensa habló de la irracionalidad de un sindicato (por el de neumáticos) y expresó que “los mismos pueden tomar mal o bien, ese es el concepto, dado que lo que exigen debe resolverse sentados en una mesa y no cortando la producción de la forma en que lo están haciendo. No pretendo meterme en las discusiones entre las empresas y el sindicato, pero sin dudas lo que está haciendo este sindicato no le hace bien a los argentinos”.



Sobre el tema del RAM Y los mapuches en la Patagonia, violaciones a la propiedad privada, incendios de cabañas, señaló que “ se ha conformado una mesa a disposición del presidente (Alberto Fernández), además con esto no estamos inventando nada porque el Artículo 75 Inciso 17 de la Constitución habla de una mesa de diálogo con los pueblos originarios para encontrar soluciones. Lo que pasa es que lo hablado hasta el momento no ha dado solución alguna hasta el momento.” Dijo que “las fuerzas actúan bajo la dirección de quien les habla en forma profesional tratando de poner las cosas en su lugar. Hay cuatro mujeres procesadas y detenidas. Hay gente que está pidiendo su liberación en algo en el que nada tiene que ver el Ministerio. Nosotros actuamos cuando lo determina la justicia. Es una decisión de la jueza (Silvina Domínguez) que es la que lleva la causa. Ella sabrá cuando y como sigue todo. En nuestro caso hemos trabajado con mucho cuidado, llevando adelante estrategias que nos den conclusiones definitivas en cuanto a tierras que se le puedan adjudicar y que terminemos de una vez por todas cumpliendo con la Constitución”.

Castagneto: “Todos los días realizamos decomisos, imponiendo una presencia total a lo largo y ancho del país, generando algo que es muy importante para nosotros: la percepción de riesgo”.



Señaló que “La Aduana es de los Argentinos y queremos formar parte de aquello que está haciendo la aduana que es encabezada por un hombre de Gualeguaychú como Guillermo Michel y de Castagneto en la Administración Federal de Ingresos Públicos. No estamos inventado nada porque es lo se debería hacer en un país normal con gente seria y honesta, porque todo esto, por los neumáticos, se arrumbaría en un galpón o tendría como destino ser incinerado, lo podamos usar para nuestros móviles. Sentimos que tiene que ser así. No es una casualidad



Finalmente Carlos Castagneto (AFIP) indicó que las metas recaudatorias para el 2023 son de “aproximadamente 28.000 mil millones de pesos con un números muy buenos en los últimos meses. El crecimiento en un mes fue del 110% interanual, en otro mes un 98% y en el otro un 95%. Esto es fruto de un trabajo en conjunto entre las tres direcciones generales y muy feliz de compartir en Gualeguaychú este momento, de que se le pueda dar utilidad a estas gomas y otras cosas que estamos decomisando”. El compromiso de la Dirección General de Aduanas dirigida por Guillermo Michel es trabajar para que las mercaderías que hayan sido secuestradas por el Estado nacional sean devueltas a la sociedad en los sectores que más las necesiten, especialmente en las áreas de seguridad, de salud y protección del medioambiente.

También estuvieron presentes en la entrega el prefecto nacional naval, el prefecto general Mario Rubén Farignon; el subprefecto nacional naval, el prefecto general Jorge Raúl Bono; el director nacional de Gendarmería, el comandante general Andrés Severino, y el subdirector nacional de Gendarmería, el comandante general Javier Alberto Lapalma. Asimismo, también estuvieron presentes el director de la Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos, el prefecto general Osvaldo Daporta; el comandante de región II, el comandante mayor Ricardo Daniel Castillo; el jefe de agrupación V Entre Ríos, el comandante mayor Eraclio Ferreira, y el jefe del escuadrón 56 Gualeguaychú, el comandante primero Sergio Salinas.

Esta entrega marca el inicio de un círculo virtuoso en términos económicos (ya que reduce el gasto del Estado en la adquisición de los neumáticos), en términos ambientales (evitando la emisión de carbono que causaría su incineración) y en términos de seguridad (considerando que contribuirán al cumplimiento de las actividades asignadas a las fuerzas en cuestión). Cada tonelada de caucho cuya incineración se evita equivale a dejar de emitir aproximadamente 1.5 toneladas de CO2, favoreciendo así la descarbonización del planeta.