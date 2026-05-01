Los legisladores nacionales y jefes comunales se reunieron con el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Christian Asinelli, y abordaron proyectos de saneamiento y agua potable para las distintas localidades.

Del encuentro participaron el diputado nacional Guillermo Michel, el senador nacional Adán Bahl, y los intendentes Adrián Fuertes de Villaguay, Gustavo Bastián de San José, Damián Arévalo de Feliciano, Mauro Díaz Chaves de Aldea San Antonio, Hernán Niz de Villa Mantero, Juan Amavet de Santa Anita, Laura Rupp de El Pingo; y los presidentes comunales Jaime Vélez de Ingeniero Sajaroff y Juan Guardini de Estación Raíces.

Asinelli explicó los lineamientos de la entidad, la cual pone a disposición sus equipos técnicos para asistir en la presentación de los proyectos ejecutivos a fin de gestionar los fondos correspondientes.

A este respecto, Michel señaló que “esta iniciativa requiere el trabajo conjunto con el gobernador, así que el próximo paso será pedirle una audiencia para que escuche a los intendentes en esta necesidad de gestionar obras”.