Los legisladores nacionales del peronismo, Guillermo Michel y Adán Bahl, visitaron el club Sociedad Sportiva y el frigorífico Soychú en el marco de la agenda productiva y social que llevan adelante en el Congreso Nacional.

Michel y Bahl destacaron el trabajo del presidente de la entidad deportiva, Agustín Herrero, y su equipo, no solo para los niños y jóvenes que forman parte de la institución, sino para toda la comunidad. Participó también la concejala e integrante de la comisión directiva, Micaela Cevasco.

“Una hora más en el club es una hora menos en la calle. Es fundamental acompañar y apoyar la tarea que realizan”, expresaron.

Por otro lado, los legisladores recorrieron la planta de Soychú y se interiorizaron sobre la situación de la empresa, y las demandas y desafíos que afrontan.

Asimismo, hicieron referencia al trabajo que vienen realizando con las cámaras empresariales del sector a fin de abordar conjuntamente las necesidades y problemáticas de la industria en un contexto complejo para la actividad productiva.

“En nuestra agenda la prioridad es la producción y el trabajo argentino. Es el proyecto de país que defendemos y el único camino posible para el desarrollo”, manifestaron.