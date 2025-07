Estuvieron también en la visita Andrés Sabella, rector de la UNER, y Rodrigo Minguillón, gerente comercial del Grupo Motta y referente del sector productivo, quienes también integran la lista de diputados nacionales del peronismo.

“Creemos en la producción y el trabajo, y esta fábrica es el claro ejemplo de que la Argentina necesita generar valor agregado. Venden 120 toneladas por mes de alimentos, pero son alimentos con valor agregado, que permiten generar 110 puestos de trabajo a vecinos de la ciudad, que son familias que tienen un sueldo con un importante poder adquisitivo. Eso es hacia donde tenemos que ir”, señaló Michel.

Asimismo, criticó la política económica del gobierno nacional y su impacto en el sector productivo. “Este camino de apertura de importaciones, en donde la industria queda relegada y se pierden puestos de trabajo, no es la solución para el país. Argentina y Entre Ríos necesitan una clase media pujante con salarios dignos, que se consiguen con una industria fuerte”, manifestó.

Por su parte, Bahl expresó que el parque industrial “es un orgullo; pudimos ver cómo hay familias que siguen invirtiendo, pero hay tantas trabas para que sigan adelante generando trabajo fundamentalmente”.

“Nadie en el mundo ha salido sin trabajo y producción, y no se está acompañando al que lo genera. Tenemos un tipo de cambio tan alto que no somos competitivos para exportar, y hay una matriz económica distorsionada al no querer desde el Estado acompañar a los gobiernos provinciales y municipales con obras de infraestructura para desarrollar los parques industriales, la conectividad y la energía, que son fundamentales”, sostuvo.

Para Minguillón “hay que llevar al Congreso de la Nación las necesidades de las empresas y de los trabajadores. No puede ser que un productor de huevos de nuestro Crespo esté compitiendo contra tres equipos por día que entran de contrabando desde Paraguay. Son cuestiones ilógicas que recién están empezando y nuestros legisladores no tienen que ser cómplices de estas políticas”.

Y agregó: “Se permitió hace poco el ingreso de maquinaria agrícola usada. Eso significa que hay fábricas de maquinaria agrícola que van a cerrar”, añadió.

Finalmente, afirmó: “El Congreso es el lugar indicado para poner los límites que hay que poner a este empobrecimiento al que nos van a llevar”.