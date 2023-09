Guillermo Miguel dialogó con Ahora o Nunca (Ahora Cero Radio) y dejó sus impresiones sobre lo que dejaron las PASO de agosto y el panorama para octubre. En el plano provincial, Michel expresó que “lo primero que diría es que Adán Bahl es el candidato más votado, le sacó 6 mil votos a Frigerio, que entre 2021 y 2023 perdió muchos votos. Yo no creo que los votos de Galimberti y Lucía Varisco vayan directamente a parar a Frigerio, por eso para mí es relativo eso de que Juntos por el Cambio ganó la elección. Debemos trabajar sobre el voto en blanco, porque hubo mucho porcentaje de voto en blanco en toda la provincia”.

También hizo una valoración de la realidad económica del país, expresando que “la gente está enojada y tiene razón. Hay muchas cosas para trabajar, pero es bueno explicarle a la gente que Massa agarró un fierro caliente, se tiró arriba de la granada y evitó que el país explote luego de una pasantía de dos años de Guzmán. Hemos sufrido una sequía que fue tremenda para la economía del país, perdimos más de 21 mil millones de dólares por exportación, pero no resentimos la actividad económica. Massa tuvo que lidiar con el peor mes en términos macroeconómicos, donde por imposición de los burócratas del FMI, tuvimos que responder al Fondo cuando la situación estaba realmente complicada”.

También sostuvo que “a la gente hay que hablarle con la verdad y claramente la gente tiene que saber que hay imposiciones del FMI que inciden en la economía. La única forma de que la Argentina tenga una moneda estable y un superávit comercial, es pagarle al Fondo y que se vayan de la Argentina. Estamos enfocados en poder recuperar los ingresos por las cosechas en la temporada que viene, hay buenas perspectivas en exportaciones de petróleo y una economía que tiene visos de recuperación. Pero hay que tener un presidente que conozca de economía, que sepa interactuar con todos los sectores para poder encaminar esta situación”.

“El único candidato a presidente que puede interactuar con todos los sectores y que puede plantearnos un futuro con superávit fiscal y que puede eliminar el pago de las ganancias de los trabajadores, es Sergio Massa. No hay que olvidarse que Macri prometió eliminar el impuesto a las ganancias, pero resulta que, de un millón, pasaron a pagar ganancias dos millones y medio de trabajadores. Massa siempre tuvo una bandera que el salario no es ganancia, siempre ha dicho lo mismo”, enfatizó.

La elección en Gualeguaychú

En relación a los resultados de las PASO en Gualeguaychú, Michel opinó que “hay que entender que Frigerio hizo su base electoral en la provincia en Gualeguaychú, lo que ha permitido cautivar muchos votos. Igualmente no veo que haya un alineamiento de los otros candidatos con la candidatura de Davico, yo no creo que sea lineal eso de que todos los precandidatos del espacio opositor vuelquen sus votos al candidato que va a las Generales. La gente hace una buena valoración de la gestión de Martín Esteban Piaggio que ha cambiado a la ciudad, por eso creo que esa experiencia tiene que ser tomado en cuenta al momento de votar”.

Relacionado a las impugnaciones que se han hecho contra la candidatura de Mauricio Davico, indicó que “hay que dejar que la Justicia resuelva tranquila, sin interferencias y entender que es un poder independiente, no hay que intervenir en la Justicia. No puede ser que cuando estoy a favor de algo, la Justicia sirve y cuando no, la Justicia no sirve. En este tema he tratado de no involucrarme, vi que hay impugnaciones, ninguna de ellas proviene del Justicialismo. Cuando la Justicia resuelva lo que tiene que resolver, se verá quién será el candidato”.