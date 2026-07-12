El paso del buque militar HMS Medway, perteneciente a la Royal Navy del Reino Unido, por aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina, continúa generando repercusiones políticas. Un grupo de diputados del Peronismo Federal presentó un pedido de informes en la Cámara baja para que el gobierno de Javier Milei explique qué actuaciones realizó frente al tránsito de la embarcación que había zarpado desde las Islas Malvinas y navegó rumbo al Estrecho de Magallanes.

La iniciativa, encabezada por Guillermo Michel y acompañada por los diputados Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto "Pipi" Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz, solicita que el Gobierno informe si tuvo conocimiento previo del desplazamiento de la embarcación y qué medidas adoptó una vez detectado el episodio.



El pedido incluye:

1.⁠ ⁠Si el Gobierno Nacional tuvo conocimiento previo del tránsito del mencionado buque militar británico.

2.⁠ ⁠Si existió comunicación oficial o notificación por parte del Reino Unido respecto de dicho desplazamiento y, en caso afirmativo, por qué canales diplomáticos o militares se realizó.

3.⁠ ⁠Si el tránsito del buque se ajustó a los convenios vigentes entre la República Argentina y el Reino Unido.

4.⁠ ⁠Qué actuaciones realiza la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa y la Cancillería una vez detectado el desplazamiento del buque.

5.⁠ ⁠Si el Poder Ejecutivo Nacional presentó o prevé presentar un reclamo diplomático formal ante el Reino Unido por estos hechos.



Michel señaló que “Lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas".



El pedido se enmarca en que la “presencia de una embarcación militar británica navegando desde las Islas Malvinas por aguas bajo jurisdicción argentina constituye un hecho de extrema gravedad que no puede ser naturalizado".

El Diputado también agrega que “Más allá de las discusiones técnicas sobre los procedimientos de notificación, se trata de una situación que interpela directamente la defensa de nuestra soberanía y la protección de los intereses estratégicos de la Nación en el Atlántico Sur, porque la consolidación de una presencia militar extranjera en un territorio ilegítimamente ocupado representa una amenaza permanente para los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, además de comprometer recursos naturales, pesqueros, energéticos y la proyección antártica de nuestro país.”

Por último, alega que “frente a estos hechos, el Estado argentino debe actuar con firmeza, transparencia y una posición diplomática clara e inequívoca en defensa del interés nacional. Algo que no se viene reflejando no solo con el territorio marítimo, la entrada a la Antártida, tampoco con la industria nacional, ni con lo recursos de nuestro país”